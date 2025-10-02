Disturbios de la policía Redam que han pensado en el comité especial de derechos más cuestionables del Pati DPR Parians

PATI (Antara) – La Pati Pati de Pati City (Polresta), Java Central, logró reducir los disturbios en los remolques de Pati Sudewo y grupos opuestos durante la reunión del Comité Especial (Pansus) del cuestionario PATI DPRD que el de Regent presentó el jueves.

Kapolresta Pati Kombes Pol. Jaka Wahyudi en Pati confirmó que la situación se calentó después de que el Regente Pati Sudewo dejó el edificio DPRD. Debido a que dos grupos de masas consistentes en remolques de regentes y masas de la Alianza de la Comunidad Unida Pati United Pati (AMPB) estuvieron involucrados en un argumento para la oficina de DPRD.

«Después de completar, Alhamdulillah, la reunión fue sin problemas. Pero cuando el regente dejó el edificio de DPRD, había grupos de apoyo y otros grupos que se tenían.

Según él, las autoridades controlan inmediatamente la situación pidiendo a los dos campamentos que se retengan. Los partidarios masivos del Regente Pati fueron acompañados para regresar a sus respectivos lugares, mientras que la masa de AMPB se dedicó a abandonar el área alrededor de la plaza Pati para que no hubiera más impacto.

«Invitamos a la comunicación para que ambos nos retiremos, tanto de los partidarios del Regente como de la AMPB. Nos amamos para que no se produzcan conflictos ni conflictos. Gracias a Dios puede detener todo y la situación es finalmente propicio», dijo.

Jaka enfatizó que la policía y el TNI están comprometidos a mantener la estabilidad de seguridad en la regencia de Pati. También se pidió a todas las partes que no se activaran.

Mientras tanto, el presidente del Comité Especial Pati Pati Pati Teguh Bandang Waluyo Haktan afirmó que no conocía disturbios fuera del edificio. La razón es que cuando tuvo lugar el incidente, todos los miembros del comité especial se concentraron en la reunión.

«No sabemos sobre el ruido exterior porque hemos ingresado a la sala del comité especial. Pero en principio queremos agradecer a la policía y al TNI en nombre del comité especial para monitorear la reunión. Desde el principio hasta el final de la reunión, fue sin problemas», dijo.

El cuestionario Pati DPRD en cuestión presenta Pati Sudewo, tiene lugar de 10:00 a 13:00 Wib.

Además de la conmoción entre grupos, uno de los periodistas también recibió interferencia de personas que intentaron interferir cuando querían hacer la acción de los videos del caos. Afortunadamente, el dispositivo que había caído al suelo solo experimentó ampollas.

