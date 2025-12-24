Distribución de fondos de aldea en Kudus 122,94 mil millones de IDR

Kudus (ANTARA) – El Servicio de Empoderamiento de la Comunidad y las Aldeas de Kudus Regency, Java Central, registró que la distribución de fondos de las aldeas hasta diciembre de 2025 ascendió a 122.940 millones de IDR, o el 87,40 por ciento de la asignación total de 140.650 millones de IDR para 2025.

«Todavía hay fondos de las aldeas que no se han distribuido debido a cambios en la política de distribución del gobierno central», dijo el miércoles en Kudus Famny Dwi Arfana, jefe del Servicio de Empoderamiento de la Comunidad y las Aldeas de Kudus Regency.

Explicó que la asignación total de fondos de la aldea de 140.650 millones de IDR se dividió en dos categorías, a saber, fondos asignaciones o fondos cuyo uso está determinado por el gobierno central por un monto de 80,59 mil millones de IDR y fondos no asignado cuyo uso por parte del gobierno de la aldea se fija en 60.060 millones de IDR.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento núm. 108 de 2024 del Ministro de Finanzas, los fondos de las aldeas se distribuirán en dos fases. Sin embargo, después de que el 26 de noviembre de 2025 se promulgara el Reglamento No. 81 de 2025 del Ministro de Finanzas, la solicitud de distribución de fondos de la aldea fue no asignado presentado después del 17 de septiembre de 2025 no se podrá realizar.

“Para la distribución de fondos de las aldeas a través de planes asignaciones “Se cumplieron la fase uno y la fase dos, todo está conforme a lo previsto”, afirmó.

Mientras tanto, los fondos de las aldeas no asignado En la Fase I, se distribuyeron íntegramente 30.590 millones de IDR. Sin embargo, en la fase II los fondos no asignado sólo alrededor de Rp. Se distribuyeron 11,75 mil millones, por lo que todavía hay fondos de aldea que no se han distribuido a varias aldeas por valor de Rp. 17,71 mil millones.

El dinero que no se ha pagado procede de 74 aldeas. Según Famny, la razón principal por la que los fondos no se distribuyeron se debió a la promulgación del PMK 81 de 2025, que regula las solicitudes para la distribución de fondos municipales. no asignado no podrá realizarse después del 17 de septiembre de 2025.

«Aunque las aldeas han estado procesando y reclamando desembolsos desde septiembre, no es que las aldeas no hayan sido trasladadas, sino que el Centro no lo ha distribuido», dijo.

Aunque PMK 81 de 2025 no se promulgó hasta finales de noviembre de 2025, esta disposición se aplica retroactivamente desde septiembre de 2025, lo que provoca problemas de distribución sobre el terreno.

Como seguimiento, el gobierno central emitió una Carta Circular Conjunta (SEB) a tres ministros, a saber, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Aldeas. La SEB ofrece margen de ajuste mediante un mecanismo de transferencia presupuestaria.

Los fondos están disponibles a través de esta política. no asignado Lo que no se haya pagado se puede utilizar de los fondos para apoyar actividades. asignaciones que se han distribuido pero aún no se han realizado plenamente, uno de los cuales se refiere a la participación de capital en empresas de propiedad rural (BUMDes).

Hizo hincapié en que los obstáculos para la distribución de los fondos de las aldeas no estaban relacionados con cuestiones del gobierno de las aldeas. Los fondos de asignación de fondos de aldea (ADD) del distrito por valor de aproximadamente 97 mil millones de IDR y el reparto de ingresos por impuestos y retribuciones regionales (BHPRD) de aproximadamente 82 mil millones de IDR se han distribuido y absorbido en su totalidad sin ningún problema.

«El único problema son los fondos de la aldea debido a las regulaciones centrales. ADD y BHPRD están a salvo, no hay problemas», señaló.

En cuanto a la distribución incumplida de los fondos de la aldea no asignado En general, el Ministerio del Interior aún no ha aceptado la solicitud de transacción sin efectivo.

Mientras tanto, dijo, se ha establecido una asociación interbancaria para cuentas de efectivo en las aldeas en Kudus Regency con Bank Jateng Syariah en 73 aldeas y Bank Jateng en 50 aldeas. Para apoyar la realización fluida de transacciones no monetarias en la aldea, el gobierno de Kudus Regency también estableció el borrador de un decreto regente sobre la designación de cuentas monetarias de la aldea.

Espera que al modificar estas regulaciones, la gestión de los fondos de la aldea en Kudus Regency continúe llevándose a cabo de manera ordenada, responsable y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.