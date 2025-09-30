Distinciones, opiniones y supuestos por pensamiento

PEKALONGAN (Antara) – Hoy en día, el flujo de información es tan pesado, mientras que el límite entre hechos y opiniones a menudo se escapa. La investigación internacional muestra que el público y los estudiantes aún tienen problemas para hacer una distinción. La investigación del Centro de Investigación Pew mostró que muchos encuestados han clasificado erróneamente declaraciones de opinión y de opinión.

En PISA 2022, el ritmo de lectura promedio de los países de la OCDE cayó diez puntos desde 2018, y solo alrededor del 7 por ciento de los estudiantes alcanzaron el Nivel 5, a saber, el nivel que incluye la posibilidad de distinguir hechos y opiniones sobre la base de instrucciones implícitas sobre el contenido o las fuentes de texto. Esta figura indica que las habilidades para encontrar información siguen siendo un verdadero desafío en el aula.

Para responder a esto, el principio de pensamiento ha sido desarrollado por la Fundación Tanoto, a saber, la interacción, la comunicación y la reflexión, con los periódicos impresos como la fuente más importante para que el proceso de aprendizaje contextual y significativo. Los objetivos de aprendizaje están claramente formulados, a saber, la capacidad de identificar hechos, opiniones y supuestos en los expertos en medios. Se está preparando material educativo, incluidos periódicos o periódicos, marcas de color, hojas de trabajo y papel de Plano.

La implementación sigue el gráfico de manera estructurada. En la etapa de experimentar, el aprendizaje comienza con un más ligero en forma de un nuevo título contrastante, después de lo cual los estudiantes leen el artículo completo y marcan las oraciones que sospechan como hechos, opiniones o suposiciones con diferentes colores.

En la fase de interacción, discuten en grupos pequeños para comparar los hallazgos, probar razones y buscar oraciones de apoyo en el mismo texto. En la fase de comunicación, el grupo establece un mejor ejemplo para cada categoría junto con las razones verificadas. La retroalimentación se da a tiempo para que la idea errónea no sea larga.

En la fase de reflexión, cada estudiante escribe un concepto de refuerzo y una estrategia de lectura que se utilizará en la siguiente ocasión, por lo que los hábitos de lectura críticos comienzan a formarse.

Los resultados del aprendizaje muestran una mayor confianza y precisión en la información de clasificación. Las frases se evalúan como hechos son cada vez más consistentes con los datos o declaraciones que pueden verificarse, mientras que las declaraciones que son evaluaciones o acusaciones se reconocen como opiniones o supuestos.

La impresión de los estudiantes refuerza esta actuación. «Me siento feliz porque puedo distinguir fácilmente hechos, opiniones y suposiciones», dijo Roykhan, clase 9. Esta declaración está en línea con las observaciones durante el proceso de aprendizaje, es decir, aumentar la capacidad de explicar las razones y mostrar un texto de referencia al mantener las afirmaciones.

La evaluación concluye que la aplicación del principio de pensamiento con el apoyo del material educativo contextual, el flujo activo y de cooperación de una colaboración, así como una breve evaluación formativa en cualquier sesión efectiva para aumentar la precisión de la lectura. En el futuro, la variación en la longitud del artículo y la diferenciación del nivel de complejidad de la tarea se incrementarán para ajustar las diversas velocidades de lectura. Se mantendrán las actividades de reflexión de fortalecimiento, por lo que continúan los hábitos de lectura críticos. Esta práctica es fácil de replicar, los costos son bajos y relevantes para diferentes condiciones escolares, por lo que vale la pena una referencia para cualquier persona que quiera aumentar las habilidades de información en el medio del flujo de noticias que continúa moviéndose.

*Profesor de idioma indonesio SMPN 8 Pekalongan

Facilitador de la Fundación Tanoto