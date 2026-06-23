Disney y ESPN amplían el acceso a los deportes juveniles con subvenciones, clínicas y programación de Mickey

LOS ÁNGELES — ¡Disney Jr. se asocia una vez más con ESPN para ayudar a los pequeños atletas a participar en el juego!

Como parte del compromiso de Disney de fomentar el juego activo, la iniciativa Take Back Sports de ESPN y Let’s Play! de Disney Jr. La campaña regresa por segundo año para ampliar el acceso a los deportes juveniles para niños en edad preescolar y jardín de infantes.

El esfuerzo se asociará una vez más con la organización sin fines de lucro Every Kid Sports para proporcionar subvenciones que ayuden a las familias con ingresos restringidos a cubrir las tarifas de inscripción a deportes juveniles para niños de 3 a 7 años.

Las familias que califiquen pueden registrarse aquí.

La iniciativa tuvo un gran impacto en su primer año, ayudando a más de 1200 familias, y la mitad dijo que la subvención permitió a sus hijos practicar un deporte por primera vez.

Más de 70 niños de preescolar y jardín de infantes también participaron en un evento gratuito ¡Let’s Play! Clínica deportiva en el este de Los Ángeles el otoño pasado.

Este año, la iniciativa se está expandiendo con clínicas deportivas gratuitas para preescolares en áreas seleccionadas, incluidas Oakland, Chicago, Fresno, Los Ángeles y Filadelfia.

La asociación también se expande a la programación televisiva con «Me & Mickey: Let’s Play Sports», una colección de 10 cortos en los que Mickey, Minnie y la pandilla presentan a los niños técnicas deportivas como patear una pelota de fútbol y jugar a la pelota.

«A mí & Mickey: Let’s Play Sports» se estrena el 29 de junio en Disney Jr. y Disney+.

La jefa de programación y estrategia original de Disney Jr., Alyssa Sapire, habló sobre el enfoque de Disney Jr. en incorporar estas habilidades a la narración.

«Trabajamos estrechamente con consultores y expertos de múltiples organizaciones para ayudar a integrar estas habilidades positivas para la vida en nuestro contenido de Disney Jr.», dijo. «Estamos ansiosos por que los niños aprendan el placer de practicar deportes viendo a Mickey y su pandilla».

The Walt Disney Company es la empresa matriz de Disney+, Disney Jr. y esta estación ABC.