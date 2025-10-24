Dishub asegura que la flota del programa Jempol facilita el acceso a las escuelas

Magelang (ANTARA) – El Departamento de Transporte (Dishub) de la ciudad de Magelang, Java Central, garantiza que todas las flotas operen en el programa gratuito de transporte estudiantil «Magelang City Student Pickup (Jempol)» para facilitar el acceso de los estudiantes a la escuela y aliviar la carga de los padres.

El jefe de la Oficina de Transporte de la ciudad de Magelang, Candra Wijatmiko Adi, dijo en Magelang el viernes que 27 modos de transporte urbano (angkot) habían cumplido los requisitos técnicos y administrativos en la fase inicial de implementación del programa.

Toda la flota, dijo, opera en un sistema autogestionado, en alianza con organizaciones comunitarias que supervisan a los operadores de transporte público urbano.

Los costos operativos diarios de 144.000 IDR por unidad corren a cargo del gobierno de la ciudad de Magelang a través de la APBD, con un presupuesto total de 280,84 millones de IDR, más el apoyo al programa de responsabilidad social corporativa por valor de 108 millones de IDR del Bank Jateng, Bank Magelang y la atracción turística Taman Kyai Langgeng.

El horario de funcionamiento se adapta a las actividades de aprendizaje, es decir, de lunes a viernes, de 5:30 a. m. a 7:00 a. m. WIB para llevar a los estudiantes a la escuela y de 1:30 p. m. a 3:00 p. m. WIB para recogerlos de la escuela.

Además de utilizar las rutas existentes, el Departamento de Transporte está preparando rutas especiales para que los servicios puedan llegar a las escuelas de toda la zona.

Dijo que cada flota estaría equipada con una etiqueta de identificación del programa «Pulgar» y un dispositivo de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para que las rutas y los tiempos operativos pudieran rastrearse en tiempo real.

Su partido está comprometido a mantener la sostenibilidad de este servicio para que la comunidad pueda sentir ampliamente sus beneficios.

El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, dijo que este programa no era sólo una política de transporte sino también una respuesta a los desafíos sociales que enfrenta esta pequeña ciudad.

«Queremos que los niños puedan ir y venir de la escuela de forma segura, sencilla y sin costes de transporte», afirmó.

Dijo que el número de unidades de transporte público en la zona ha disminuido drásticamente en los últimos cinco años, hasta que en 2024 quedarán 146 unidades.

Por otro lado, los vehículos privados aumentaron considerablemente, hasta el punto de que la densidad de carreteras alcanzó el 88,38 por ciento. Esta condición empeora la congestión del tráfico, la contaminación y el costo de vida de las familias.

El programa «Thumb» se presenta como una solución a este problema. Se han preparado un total de 27 servicios de transporte público para dar servicio a ocho rutas principales que pasan por las escuelas de la zona.

Cada flota está equipada con adhesivos especiales y un dispositivo GPS para que la Agencia de Transporte pueda seguir sus movimientos. Después de la escuela, el transporte público todavía puede servir a los pasajeros públicos, de modo que las actividades económicas de los conductores continúen.

«Pido que toda la flota esté limpia y libre de humo, incluso que los conductores no puedan fumar. Este transporte es un servicio público», afirmó.

Lea también: El gobierno de la ciudad de Magelang invita a las partes interesadas a hacer que el transporte sea cómodo

