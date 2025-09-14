Disfraces de figuras de muñecas y cosplay en el Old City Festival Semarang

Los participantes plantearon disfraces de cifras de muñecas al participar en la competencia de desfiles de títeres y cosplay en el área del Patrimonio Cultural Nacional de la Ciudad Vieja, Semarang, Java Central, domingo (14/09/2025). Actividades para animar el 14º Festival de la Ciudad Vieja, seguidas por participantes de diferentes elementos de la intersección de la comunidad de la ciudad, destinada a introducir y preservar el arte cultural javanés a la generación más joven y dar un foro y expresión de versiones de talento para artistas y cosplayers en la región. Entre fotos/significado de Zaezar/Tom.