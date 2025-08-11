Disdkik Semarang invita a los padres a prevenir la intimidación cibernética

SEMARANG (Antara) – El Ministerio de Educación (DISDKK) de Semarang City, Central Java invita a la comunidad, especialmente entre los padres de estudiantes, para evitar la intimidación cibernética de los niños por dispositivos.

Jefe de la ciudad de Semarang Desdikk Bambang Pramusinto en Semarang el lunes, en el que se explican los esfuerzos para evitar que las negociaciones de las escuelas ya existan, incluidas las innovaciones llevadas a cabo por las escuelas.

«Pero los nombres son formas de violencia, la forma de ‘intimidación’ (intimidación) en la unidad educativa porque las influencias de las redes sociales también se están desarrollando», dijo.

Dijo que esto fue juntos durante un tema de café (charla importante con las partes interesadas educativas) «Violencia en funciones en unidades educativas».

Dijo que los casos de violencia o intimidación que ocurren físicamente generalmente se pueden detectar fácilmente, pero si es social a través del dispositivo, es difícil detectar y controlar.

«En este momento existe una cosa como ‘ciberacoso’ (intimidación cibernética). Bueno, ese es un teléfono móvil (teléfono móvil), no podemos controlarlo, la escuela no puede controlarlo nosotros mismos, pero tenemos que ir juntos», dijo.

Porque, dijo, los niños generalmente juegan dispositivos con sus amigos, también en casa, para que requiera que el papel de los padres realice una supervisión.

Según él, hasta ahora el caso de violencia contra los niños e intimidación no siempre ocurre en las escuelas, por lo que requiere una responsabilidad conjunta de todas las partes relevantes.

«Entonces tenemos una discusión para que la comprensión de esta comunidad cambie». Bullying, «Violencia, sí, por lo que la responsabilidad compartida. Quizás plantar personajes, el entrenamiento de la familia, el medio ambiente, solo la escuela», dijo.

Con respecto a la intimidación del ciber, sugirió que comience la educación de la familia, lo que significa que los padres tienen que prestar atención a lo que sus hijos ven en el dispositivo.

«Se ve a los niños en qué teléfonos móviles se ven. Entonces, cómo interactúan con sus amigos. No dejes que hagan ‘acoso cibernético’ a sus amigos, también en la escuela», dijo.

El presidente de la Comisión D de Semarang City DPRD Mualim les recordó a los padres que cambiaran la mentalidad hasta el momento de que la educación es responsabilidad de la escuela.

«En el mundo de la educación, la comunicación debe ser, los padres deben ir a la escuela, no después de recibir. Pero debe estar realmente involucrado. ¿Cuál es el desarrollo, qué tipo de actitud, cómo es mi hijo», dijo?

Por el contrario, dijo, el maestro también debe proporcionar información real sobre el desarrollo de sus hijos mientras estudia en la escuela.