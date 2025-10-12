Disdikbud desarrolla las creaciones artísticas de los estudiantes a través del «Mantyasih Show»

Magelang (ANTARA) – El Ministerio de Educación y Cultura de la ciudad de Magelang, provincia de Java Central, desarrolla la creatividad de los estudiantes de secundaria del área local en el campo de las artes y la cultura a través de actividades. espectáculo mantyasih en un recordatorio de la historia de la fundación de la ciudad en Mantyasih Village.

«El propósito (del Mantyasih Show) es proporcionar un espacio para la creatividad y la innovación, para inspirar el arte. Aquellos (estudiantes) que tienen talento pueden actuar, además de buscar los talentos de los estudiantes de secundaria y preparatoria», dijo Agus Hartanto, experto en cultura juvenil del Departamento de Educación y Cultura de Magelang, al margen de la actividad en Magelang.

En el escenario abierto del complejo del sitio lumpang relacionado con la inscripción Mantyasih en la aldea de Mantyasih, distrito central de Magelang, aparecieron en el título estudiantes de varias regiones de Indonesia que asistieron al internado de la Escuela Secundaria Cristiana de Indonesia (Smakindo) en la ciudad de Magelang. Suavemente en el área de Magelang.

Anteriormente, desde agosto de 2025, había aparecido en el escenario en actividades similares, incluidas la escuela secundaria El Sadai, ciudad de Magelang, la escuela secundaria estatal 11, la escuela secundaria estatal 5 y la escuela secundaria estatal 3, ciudad de Magelang, a través de la coordinación entre la Oficina de Educación y Cultura de la ciudad de Magelang y la Conferencia de Profesores de Materias Culturales (MGMP).

Los estudiantes de Sanggar Smakindo, ciudad de Magelang, presentaron diversas artes, incluidas danzas tradicionales de Indonesia (Java, Kalimantan, Nusa Tenggara Oriental, Papua), lecturas de poesía, conjuntos musicales, bandas, grupos vocales, canto solista, atracciones de taekwondo y servicios. pintura corporal, Puesto de trenzado de cabello de Papúa y sorteo de premios.

Explicó la importancia de un espacio para que los estudiantes sean creativos e innoven, ya que les ayuda a descubrir y desarrollar talentos, incluso en el campo de las artes y la cultura.

Esta actividad, dijo, estuvo estrechamente vinculada a los esfuerzos conjuntos para promover la cultura mediante la búsqueda de talentos a nivel estudiantil.

«Realizaremos el ‘Mantyasih Show una vez al mes dependiendo de la reunión de coordinación. Luego la escuela intermedia o secundaria acordará la fecha solicitando una fecha, y luego realizaremos esta actividad», dijo.

Espera que esta actividad continúe en los próximos años.

Explicó la importancia de esta actividad para los estudiantes de diferentes regiones de Indonesia que estudian en la ciudad de Magelang, incluido el fortalecimiento del espíritu nacional, el respeto a la diversidad y el fortalecimiento de la identidad a través de las artes.

“Ilustra el entusiasmo de los niños que vienen de diferentes regiones, incluso fuera de la isla (Java), pero crecen y se desarrollan en Magelang”, dijo.

Suad Minanto, director de la ciudad de Smakindo Magelang, dijo que el arte es una de las cuatro «clases» desarrolladas en el proceso educativo de la escuela. Mientras tanto, los otros tres son ciencia, tecnología y deportes.

‘Tenemos la oportunidad de crear un espacio para la expresión externa espectáculo mantyasih. “Esto permite que los niños pasen horas aprendiendo a actuar, y además hay una agenda interna en la escuela que organizamos”, afirma.

Explicó que los estudiantes de algunas regiones de Indonesia que estudian allí deben desarrollar creaciones artísticas para fortalecer su identidad.

