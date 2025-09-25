Director -General del Ministerio de Religión inauguró el edificio Baarul Qur’an Karanganyar High School Building

Karanganyar (Antara) – Director – General de la orientación de la comunidad islámica (Dirjen Bimas Islam) Ministerio de religión (Kemenag) Abu Rokhmad el jueves tiene el edificio de la Escuela Secundaria Ciencias de Waardul Karanganyar, Jueves, Java.

En esa ocasión, apreciaba a los estudiantes bajo la Fundación Surakarta Carul Qur’an (DQS) porque será la generación dorada de Indonesia en el futuro.

«Indonesia se convertirá en una Indonesia dorada, de hecho, hay un potencial.

Dijo que al ver la visión de las caras de los estudiantes, había un espíritu para convertirse en una generación superior en el futuro.

«En lo verbal está el Corán. Somos testigos que en nuestra generación, por el clero, Kiai, nuestro piadoso realmente se dará cuenta del Gold 2045 en Indonesia. Es por eso que tenemos que lograr ese objetivo juntos», dijo.

También recordó que estos ideales no podían realizarse, si no se crearon armonía entre las personas.

«Entonces, comenzando cuando crea armonía y unidad. Espero que esta base crece, trae más avanzado y bendiciones», dijo.

El presidente de la Fundación DQS Adib Ajiputra dijo que la Fundación tenía 17 años. Según él, los estudiantes vinieron de toda Indonesia.

«De Papua a Aceh», dijo.

Dijo que la Fundación también fundó el Mahasantri Islamic Boarding School, donde los estudiantes pudieron recordar al Corán en un año.

«En el futuro también desarrollaremos instituciones terciarias», dijo.