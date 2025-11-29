Semarang (ANTARA) – El Director General (Dirjen) de la Administración Jurídica General (AHU) del Ministerio de Derecho, Widodo, dijo que se debe aumentar la conciencia pública sobre el papel del Centro del Patrimonio (BHP).

“Es necesario aumentar la conciencia pública sobre la función de BHP a través de la educación y herrada institucional”, dijo Widodo en Semarang el viernes.

Según ella, herrada no sólo un cambio de apariencia o de edificio, sino un cambio de actitud en el trabajo, disciplina y calidad del servicio.

Enfatizó que se debe fortalecer el papel de BHP como institución que brinda protección jurídica, especialmente a los grupos vulnerables.

También expuso una serie de agendas estratégicas para todas las BHP en Indonesia, como reformas organizativas, la implementación de nuevos procedimientos operativos estándar y la implementación completa de un sistema de servicios digitales para principios de 2026.

Dijo que la transformación digital de la Dirección General de AHU ha alcanzado alrededor del 90 por ciento, por lo que los servicios se llevarán a cabo de forma digital para lograr aceleración y eficiencia.

Widodo enfatizó la importancia de fortalecer los recursos humanos de BHP, incluida la implementación de pruebas de competencia para el cargo de síndico civil.

«Si los recursos humanos son fuertes, la concentración en el trabajo será más clara, la cooperación será mejor y las tareas y funciones de BHP podrán funcionar de manera óptima», añadió.

Lea también: El Ministerio de Derecho de Java Central inspecciona BHP Semarang