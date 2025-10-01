Director: Desarrollo de RSU Temanggung policliniano incluye LKPP

TEMANGGUNG (Antara) – La construcción del policlínico del Hospital General de Temanggung (RSU), Java central, se refiere al Instituto de Política de Adquisiciones de Bienes Gubernamentales (LKPP) para estar de acuerdo con las regulaciones.

El director de Temanggung RSU Teti Kurniawati en Temanggung dijo el martes que la construcción del primer policlínico tenía como objetivo mejorar los servicios a la comunidad.

«Entonces, el proceso de desarrollo en sí queremos ser el mejor proceso de desarrollo de la historia, puede estar de acuerdo con las regulaciones. Por eso es guiado por LKPP para que todo pueda estar de acuerdo con las regulaciones, nadie viola las reglas», dijo.

Dijo que el nuevo edificio policlínico en la ciudad de Jalan Sutomo Temanggung se debió a que el actual edificio policliniano en Jalan Gadjah Mada se consideraba estrecho.

«Con el desarrollo de tipos de servicios, la adición de médicos, dispositivos médicos, etc., el lugar es difícil de desarrollar, por lo que hacemos un nuevo edificio policlínico en Jalan Sutomo», dijo.

Espera que con este nuevo edificio pueda aumentar el servicio y la comodidad de la comunidad en el Hospital General Temanggung, que se trata en el Policicliniano, puede ser aún mejor.

Más tarde transfirió el antiguo edificio policlínico para el desarrollo de primeros auxilios para madres y niños.

El secretario interino del Secretario Regional de Temanggung, Ripto Susilo, dijo que LKPP ofreció la construcción del Hospital General Temanggung.

Dijo que el valor del contrato no se había descubierto porque no había sido tierno, pero el valor presupuestario para la construcción de un policlínico era de RP165 mil millones.

«Especialmente para la construcción de estas preguntas policlínicas para la ayuda de los cuatro empleados de LKPP de Yakarta. Moverse juntos si se pueden detectar errores anteriormente para que la mitigación sea y pueda superarse», dijo.

El representante de LKPP, Adi Rizki Emirsyah, dijo que la transparencia/apertura se llevó a cabo en este proyecto.

«Hace unos años escuché que había un problema para anticipar que no sucedieron cosas similares a este programa para evitar tales cosas», dijo.

