Director del Hospital Temanggung: el accidente cerebrovascular no es solo una enfermedad

TEMANGGUNG (Antara) – Director del Hospital General del Regencio Temanggung, Java Central, Tetti Kurniawati dijo que el accidente cerebrovascular no estaba solo.

«A un accidente cerebrovascular debe haber una razón, debe haber un factor de riesgo», dijo en un seminario en el contexto del 61º Día de la Salud en Temanggung el sábado.

Dijo que había dos clases importantes del primer factor de riesgo estructural que podrían cambiarse. Entonces los dos que no se pueden cambiar.

«Los factores modificados significa que esto se puede cambiar, se puede verificar, se puede procesar», dijo.

Gastó factores de riesgo que se pueden controlar, incluida la hipertensión o la presión arterial alta, la diabetes, las afecciones cardíacas, el colesterol alto, el tabaquismo y la obesidad.

«No se preocupen, aquellos que tienen presión arterial alta o diabetes, aún se puede ajustar para no acceder a un accidente cerebrovascular, aún se pueden ajustar, aún se pueden organizar, aún se pueden reducir en la presión arterial alta para no recibir un derrame cerebral», dijo.

Según él, cómo prevenir el accidente cerebrovascular a partir de ahora.

«Todavía eres joven, la enfermedad en la vejez es nuestro ahorro en la juventud, si estamos sanos en nuestra juventud, Dios quiere, podemos disfrutar de la vida saludable», dijo.

Es por eso que dijo, que tiene un factor de riesgo para un derrame cerebral, controlemos a partir de ahora.

«La gente teme que se vean afectados por los riñones porque continúan tomando medicamentos. La presión arterial alta, los medicamentos para la diabetes no causan ninguna enfermedad renal, por lo que no es vaga», dijo.

Dijo, haciendo una medicación anti -paina de enfermedad renal que era excesiva y no controlada.

«Entonces, si la droga para la presión arterial alta, el medicamento para el azúcar debe tomarse continuamente si el medicamento para el dolor no debe tomarse continuamente durante el mes», dijo.