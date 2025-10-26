Director de Distribución del PLN destacó su compromiso de brindar energía justa

Solo (ANTARA) – El director de distribución de PT PLN (Persero), Arsyadany Ghana Akmalaputri, enfatizó su compromiso de proporcionar energía justa, uno de los cuales lo demuestran los residentes de Karangasem, distrito de Sayung, regencia de Demak, Java Central, que ahora tienen su propia electricidad.

Diez familias desfavorecidas de este pueblo costero ahora pueden disfrutar de su propia electricidad después de que PT PLN (Persero) proporcionara conexiones eléctricas gratuitas a través del programa Sharing Light, Growing Hope.

Este programa forma parte de una serie de conmemoraciones del 80 Día Nacional de la Electricidad (HLN) y es una manifestación concreta del compromiso del PLN por lograr una energía justa para todos los niveles de la sociedad.

A la actividad celebrada el jueves (23/10) asistió directamente el Director de Distribución de PT PLN (Persero), Arsyadany Ghana Akmalaputri, acompañado por el Gerente General de PLH, PLN UID Central Java y DIY Sumarsono, así como varios otros funcionarios del PLN. También estuvieron presentes el jefe del subdistrito, Sayung Sukarman, S.Sos., MM, el presidente de PW GP Ansor Central Java, Gus Shidqon Prabowo, el jefe de la aldea de Karangasem, H. Joko Legowo, y el cuidador del internado islámico Joko Tingkir, KH Ahmad Muhson, así como el representante de la Fundación Baitul Maal (YBM) PLN Grobogan. Muhamad Alfin Rizka Alhadi.

En su discurso, el director de distribución del PLN, Arsyadany Ghana Akmalaputri, dijo que la presencia de la electricidad no sólo trae luz sino que también genera esperanza y abre el camino para el progreso social.

«Como dice el proverbio javanés ‘saka pepadhang bakal tuwuh pangarep-arep’, de la luz surge la esperanza. A través del programa ‘Compartir luz, hacer crecer la esperanza’, el PLN pretende garantizar que todos los hogares en zonas remotas del país puedan disfrutar de los beneficios de la electricidad. Cuando hay electricidad disponible, la vida se vuelve más fácil, los niños pueden aprender con claridad y las pequeñas empresas pueden desarrollarse», afirmó Arsyadany.

Explicó que este programa es una manifestación concreta del espíritu de cooperación mutua entre los habitantes del PLN para ayudar a los más desfavorecidos a disfrutar de la electricidad de forma independiente y legal.

«El Estado está presente a través de varios programas de subsidio a la electricidad, pero todavía hay residentes que no tienen su propia conexión eléctrica. Aquí es donde el valor de la cooperación mutua es importante. A través de Light Up The Dream, la gente del PLN voluntariamente apartó sus fortunas para ayudar a otros. De enero a octubre de 2025, este programa ha cubierto a más de 1.248 hogares en la provincia de Java Central y la provincia de DI Yogyakarta y a 40.000 hogares en toda Indonesia suministrando electricidad». dijo.

Se benefician de este programa un total de diez hogares de la aldea de Karangasem, la mayoría de los cuales trabajan como agricultores. Anteriormente dependían de conexiones eléctricas temporales de los vecinos.

«Son héroes sobre el terreno que trabajan duro todos los días para garantizar la seguridad alimentaria de la nación. Con suerte, con la electricidad en sus hogares, la vida será más fácil y el futuro de sus familias será más brillante», afirmó.

Uno de los beneficiarios de Kuzaemah expresó emoción y gratitud porque el director de distribución del PLN conectó simbólicamente su casa a la electricidad.

«Gracias a Dios, ahora mi casa está limpia. Gracias PLN, buena suerte a todos», dijo con los ojos llorosos.

Además de las conexiones eléctricas gratuitas, el PLN también ha distribuido 168 paquetes de alimentos básicos a residentes desfavorecidos a través de la Fundación Baitul Maal (YBM) como forma de atención social.

El jefe del subdistrito de Sayung, Sukarman, S.Sos., MM, expresó su agradecimiento por la preocupación del PLN de ayudar a la comunidad a acceder a la electricidad de forma independiente.

«Estamos muy agradecidos al PLN por ayudar a nuestra comunidad a obtener conexiones eléctricas gratuitas. Ahora pueden disfrutar de la electricidad de forma segura y legal. Esto no es sólo una ayuda, sino una prueba real de atención a las pequeñas comunidades», dijo Sukarman.

Mientras tanto, el presidente del PW GP Ansor Java Central, Gus Shidqon Prabowo, evaluó que las medidas del PLN no son sólo un programa de electrificación, sino también parte de un movimiento social para mejorar el bienestar de la gente.

«Lo que el PLN está haciendo es extraordinario. No es sólo una cuestión de electricidad, sino también parte de la da’wah social, de cómo se utiliza la energía para construir el bienestar y el beneficio de la gente», dijo Gus Shidqon.

Bramantyo Anggun Pambudi, director general de PLN UID Central Java y DIY, reunido en varias ocasiones, añadió que este programa era una clara demostración del compromiso de PLN de llegar a todos los niveles de la sociedad.

«A través de ‘Compartir luz, cultivar esperanza’ queremos garantizar que nadie más viva en la oscuridad. Cada hogar conectado a la electricidad significa abrir nuevas oportunidades para una vida más próspera», afirmó.

Con el espíritu de cooperación mutua y entre partidos, el PLN continúa generando energía para el país, iluminando hogares, haciendo crecer la esperanza y creando prosperidad para todo el pueblo indonesio.