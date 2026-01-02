Director de Bulog: La distribución de maíz SPHP alcanzará las 51.211 toneladas en 2025

Yakarta (ANTARA) – El director ejecutivo de Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dijo que la realización de la distribución de maíz para el Programa de Estabilización de Precios y Suministro de Alimentos (SPHP) alcanzó las 51.211 toneladas en 2025.

«La distribución total de maíz SPHP hasta 2025 ascendió a 51.211 toneladas. Esto se debe a que ayer el precio del maíz en el mercado aumentó ligeramente, especialmente para la alimentación del ganado», dijo Rizal en una conferencia de prensa titulada Logros cruciales de Bulog 2025 y pasos estratégicos 2026 en Yakarta el viernes.

Dijo que su partido distribuyó maíz SPHP por orden del jefe de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas) y ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, y del ministro coordinador de Alimentos, Zulkifli Hasan.

“Se asignó a Bulog la distribución de maíz SPHP para que los agricultores puedan comprar maíz más barato para la alimentación animal”, dijo Rizal.

Además del maíz subsidiado, Rizal también dijo que la cantidad de arroz SPHP que se realizará en 2025 alcanzará las 802.939 toneladas.

«La distribución total de arroz de SPHP en 2025 será de 802.939 toneladas. La distribución de SPHP de este año en particular es un poco diferente. En el pasado, la distribución de SPHP se transfirió directamente a los mayoristas, por lo que el rendimiento fue mayor, ahora va directamente a los quioscos minoristas», explicó Rizal.

Anteriormente, en septiembre de 2025, Perum Bulog declaró que estaba lista para distribuir 52.400 toneladas de maíz forrajero a través del programa SPHP, en línea con el mandato del gobierno a través de la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas).

La distribución del maíz SPHP se realiza a través de cooperativas y asociaciones establecidas por el gobierno.

Esta orden se basa en una carta del jefe de Bapanas, número 262/TS.02.02/K/9/2025, de fecha 23 de septiembre de 2025. El SPHP de maíz se distribuyó a 2.109 criadores independientes de gallinas ponedoras a un precio de 5.500 IDR por kilogramo (kg) a nivel de agricultor.

Se sabe que el gobierno ha decidido que el programa de alimentación de maíz SPHP para criadores independientes de gallinas ponedoras continuará hasta finales de enero de 2026. Bapanas señaló que la realización de la primera fase del maíz SPHP alcanzó las 51 mil toneladas, superando el límite objetivo de 52,4 mil toneladas y se dirigió a 3.578 criadores de gallinas ponedoras en 17 provincias.

«El SPHP se amplió porque todavía hay maíz. Recuerde, todavía hay una reserva de maíz. (Entonces) hay maíz del SPHP», dijo el jefe de Bapanas y ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, mientras se reunía después de una reunión de coordinación limitada en el Ministerio Coordinador de Alimentación, Yakarta, el martes (02/12/2025).

«Para los criadores de cerdos, pedimos 50 toneladas, no hay problema. La cuestión es que sea lo que sea que la zona lo solicite, cuando lo solicite, cuando lo distribuya. Esto todavía está disponible (existencias de CJP en Bulog)», añadió Amran.

Se sabe que la ampliación del programa SPHP para el maíz a la segunda fase fue el resultado de propuestas de varias partes, incluido el Servicio de Plantaciones y Ganadería de la provincia de Kalimantan Occidental y el Servicio de Cultivos Alimentarios y Ganadería de la provincia de Sulawesi Sudoriental.

Además, también hay propuestas de la Cooperativa Nacional Sejahtera Avícola Pinsar, la Cooperativa Satwa Karya Mandiri, la Cooperativa Putera Blitar, la Asociación Nacional de Agricultores Populares y la Cooperativa de Productores Blitar Sejahtera Srikandi.

Según los cálculos de Bapanas, si la segunda fase del SPHP de maíz se desembolsara con un stock de CJP de 42.000 toneladas, se necesitaría un presupuesto de al menos 63.100 millones de rupias.

El plan presupuestario que se adoptará probablemente será un Presupuesto de Gastos Suplementarios (ABT), y Bapanas lo propondrá al Ministerio de Finanzas, con base en los resultados de la reunión de coordinación del Ministerio Coordinador de Alimentación (12/02/2025).

El programa de alimentación a base de maíz de SPHP es una de las herramientas para reducir el precio de los productos cárnicos de huevo y pollo.