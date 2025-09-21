Diputado de Tailandia pasó la última ronda de Superliga Junior 2025

Kudus (Antara): el último partido del sector U-19 Polytron Superliga Junior 2025 reunirá a los mejores clubes de bádminton de Indonesia y Tailandia, después del final de la semifinal que tuvo lugar en Gor Djarum Jati, Kudus, Java Central, el sábado.

La parte superior presentará un duelo entre PB Djarum A contra PB Jaya Raya en el sector U-19 de los hombres, y PB Djarum A enfrenta el representante de Tailandia, Banthongyord, en el sector U-19 de las mujeres.

PB Djarum A confirmó el último boleto de los hombres después de que fue sacado de Banthongyord (Tailandia) con un puntaje de 3-1. Raditya Bayu Wardhana abrió el marcador 1-0 después de ganar partidos consecutivos 21-19, 21-16 sobre Pathara Kit Apiratcataset. Aunque Yudha Rendra Wijaya fue derrotada de Punnatat Premagpong, Yarits ya confirmó a Kaaf Rengmaningtyas y la victoria de Walkover en la doble fiesta Alexius Postagya Subagio/Aquino Evano Kennedy Tangka Djarum A.

«Estoy agradecido de que nuestro trabajo duro arroje resultados positivos. La final contra Jaya Raya ciertamente no es fácil, pero somos optimistas de que podemos mantener la Copa Liem Swie King», dijo Raditya Bayu Wardhana, atleta PB Djarum Kudus.

Otro representante indonesio, PB Jaya Raya, logró frustrar el escenario All Djarum-Lost obteniendo PB Djarum B, a través de una victoria por 3-1. El sencillo más importante de Denis Azzarya, el segundo sencillo de la victoria de Maharishiiel Timotius, así como el doble Muhammad Vito Annafsa/Yugo Alvaro Gunawan tuvo un rendimiento brillante para asegurar el último boleto.

En el sector U-19 de las damas, la fiesta «Derby» bajo PB Djarum Clubs finalmente fue ganada por PB Djarum A después de superar PB Djarum B con un puntaje de 3-1. Los puntos determinantes vinieron de Jolin Angelia y los pocos Atresia Naufa Candani/Aurelia Syakira Putri.

En una ruta diferente, el representante de Tailandia, Bantthongyord, parecía dominante cuando se enfrentó a la Academia Global de Bádminton (Estados Unidos). Anyapat Phichitpreechasak abrió la victoria, seguida de la contribución de Pimchanok Sutthibiriyakul y Nutaporn Sangthai, quienes se aseguraron de que el puntaje fuera 3-0. Con este resultado, Banthongyord será el único representante extranjero que apareció en el último y desafió a PB Djarum A en la carrera por la Copa Susy Susanti.

«Somos el único representante de Bantthongyord que aprobó la final. Estoy seguro de que podemos repetir el éxito con el trabajo del equipo hace dos años y traer a casa la Copa Susy Susanti», dijo Anyapat Phichitpreechasak, un bádmintonatleet de Tailandia.

Además de la categoría U-19, las finales de la mitad del U-13 también producen piezas máximas interesantes. En el sector masculino, PB Taqi Arena Jaya desafiará a Raya Solo para la Copa Tontowi Ahmad, mientras que en Putri el campeón de Klaten se enfrenta a Taqi Arena para ganar la Copa Liliyana Nattsir.

Polytron Superliga Junior 2025, que tuvo lugar del 15 al 21 de septiembre de 2025, fue un lugar para la prueba de los jóvenes jugadores de bádminton indonesio y extranjeros. Mientras que la final tuvo lugar en Gor Djarum Jati Kudus, domingo (9/21).