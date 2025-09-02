Diplomático indonesio recibió un disparo en Perú

JAKARTA (Antara) – Un diplomático de la Embajada de Indonesia (KBRI) en Lima, Perú, Zetro Leonardo Purba, habría muerto después de que fue víctima del tiroteo el lunes por la noche (1/9) hora local.

Según los informes de los medios locales, Panamericana Television, que fue monitoreado en Yakarta el martes, el diplomático murió después de que le dispararon tres veces por alguien que recibió un disparo a pocos metros de su casa en Lince, Lima.

El joven canciller estilista en la embajada de Indonesia en Lima citaría con su esposa cuando le dispararon.

Zetro, quien estaba justo en Perú hace cinco meses, estaba previamente en el consulado indonesio, general en Melbourne, Australia, fue evacuado a la Clínica Javier Prado, pero su vida no podía salvarse.

La mujer sobrevivió al ataque y actualmente todavía está bajo la protección de la policía local.