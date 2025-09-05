Dinkopdag Temanggung Llame GPM estabilizar los precios del arroz

TEMANGGUNG (Antara) – La Oficina de Cooperativas, MISMES y Comercio (Dinkopdag) de Temanggung Regency, Central Java, dijo que el movimiento de comida barata pudo estabilizar el precio de los alimentos de arroz.

Además de mantener el poder adquisitivo de las personas y aumentar el acceso de los ciudadanos a alimentos de calidad a precios asequibles.

El jefe de la regencia de Temanggung Dinkopdag Antapanggo Yutri Wardono en Temanggung, dijo el viernes que este movimiento era útil para la comunidad, también apoyó el pozo de los agricultores al cuidar los resultados de producción del mercado que se absorbe honestamente.

«Con el programa de distribución de arroz SPHP que recientemente se ha llevado a cabo con Polres, Kodim y Bulog lo suficiente como para ayudar a la comunidad, porque las personas no tienen que ir muy lejos para comprar arroz en el mercado», dijo.

Dijo que con un movimiento de comida barata, el precio actual del arroz de la calidad promedio generalmente es estable, que se encuentra en el rango de RP13,000 RP14,000 por kilogramo, o una disminución en el precio anterior de Rp14,500 por kilogramo.

«Si el arroz premium es actualmente estable, pero a diferencia del arroz premium, sigue de acuerdo con las condiciones del mercado, en el mercado alrededor de Rp. 15,000 por kilogramo», dijo.

Dijo que el movimiento de comida barata se llevará a cabo hasta finales de 2025.

«Este movimiento de comida barata es satisfacer las necesidades de los alimentos, la estabilización de precios de la comunidad y no menos importante, generalmente antes de Navidad y el año nuevo que necesita aumentar, por lo que está planeado para diciembre», dijo.