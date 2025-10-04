Dinkes: 35,075 estudiantes en Temanggung participaron

TEMANGGUNG (Antara) – Jefe de la Oficina de Salud de la Regencia de Temanggug, Java Central, Intan Pandanwangi dijo que no menos de 35,075 estudiantes en el área habían participado en el Programa de Verificación de Salud Free (CKG), de la cantidad de objetivos de 127.903 estudiantes.

«Continuamos acelerando el programa CKG para estudiantes, tanto estudiantes de primaria, escuelas secundarias, así como escuelas secundarias y profesionales», dijo en Temanggung, el sábado.

Dijo que la aceleración del programa CKG para estudiantes, a saber, visitando escuelas directamente y en 2025, se dedicó a completar este programa de acuerdo con los objetivos especificados.

«En la aceleración de este CKG, todos los oficiales de Puskesmas se movilizaron, con un objetivo de mil niños todos los días», dijo.

Según él, la detección temprana de varios problemas de salud en los niños en los días escolares es muy importante para garantizar que el crecimiento y el desarrollo de los niños funcionen de manera óptima.

Por otro lado, este programa es un medio para los niños sobre la importancia del comportamiento de vida limpia y saludable, como lavarse las manos, cepillarse los dientes y mantener la limpieza del cuerpo.

«Si los niños en la escuela investigan de arriba a abajo, hay ojos, y luego dientes, estos son los niños más dolorosos en sus dientes, la caries de Dentis. La atracción por volver a un comportamiento de vida limpia y saludable», dijo.

