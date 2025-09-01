Dindik Banyumas tiene una selección del concurso de la escuela secundaria MAPSI 2025

PURWOKERTO (Antara) – La Oficina de Educación de Banyumas Regency (Dindik) celebró una selección de temas de educación religiosa e islámica islámica (MAPSI) en 2025 para elegir representantes que competirán en competiciones en el nivel central de la provincia de Java.

Funcionado entre las actividades que tuvieron lugar en el complejo de oficinas de Banyumas Regency Dindik, Purwokerto, Banyumas, el lunes, Banyumas Regency Dindik Head Joko Wiyono dijo que la selección fue atendida por 1.021 participantes de diferentes escuelas secundarias nacionales y privadas en Banyumas Rain.

«Hay ocho concursos que se seleccionarán, incluidos Hadrah o pandereta, discursos y artes caligráficas. El primer lugar en cada categoría nos representará a nivel provincial», explicó.

En este caso, dijo, la competencia MAPSI de 2025 se llevará a cabo en octubre de 2025 en la provincia de Java Central y Banyumas será confiable como anfitrión.

Es por eso que está dirigido a la caravana de Banyumas Regency para convertirse en el campeón general en la competencia a nivel provincial.

«En Mapsi del año pasado, Banyumas alcanzó los cinco primeros. Como anfitrión, tenemos que poder convertirnos en campeones, primer lugar», dijo.

Además de la competencia, dijo, se esperaba que la actividad fuera un foro para promover los intereses, talentos y competencias de los estudiantes en el campo de los campos religiosos y fortalecer el carácter islámico en el entorno escolar.

Dijo que la era de la tecnología se debe actualmente a que la tecnología está en todas las vidas, de modo que con la competencia de MAPSI, al menos los estudiantes psicomotoros, afectivos y cognitivos pueden moverse.

«Este es nuestro esfuerzo para ofrecer a nuestros hijos un apoyo sobre cómo pueden enfrentar la dinámica de esa época», dijo Joko.

