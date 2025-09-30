Dindik Banyumas fomenta el nacimiento de talentos jóvenes en el campo del deporte

Purwokerto (Antara) – La Oficina de Educación de Banyumas Regency (Dindik), Central Java, alentó el nacimiento de jóvenes talentos en el campo del deporte por posesión del torneo de la Copa Kadindik en 2025 del 30 de septiembre al 3 de octubre.

Al abrir el torneo en el Satria Sports Center, Purwokerto, Banyumas Regency, el martes, Banyumas Dindik dijo que Joko Wiyono estaba agradecido por la implementación de actividades muy importantes para el futuro de la joven generación de Banyumas.

«Esta mañana tenemos un intento de preparar a las personas jóvenes de Banyumas que tienen talentos extraordinarios que pueden participar en el nivel mundial con el tiempo», dijo.

También mencionó a varios atletas orgullosos de la gente indonesia, como Susi Susanti de Badminton, Purnomo Runners, como jugadores de voleibol Megawati Hangestri Pertiwi que se esperaba que fueran inspiración.

En relación con esto, espera que desde el torneo, el fútbol, ​​el fútbol sala, el bádminton, el voleibol y el atletismo nazcan con «Echoen» en el estadio Bung Karno «Yakarta o son parte del equipo nacional indonesio en varios eventos.

«Quiero estos talentos que fortalecemos y desarrollamos. Mañana serás propietario de este país, así que aconsejé saludable para mantener y combatir el país que amamos», dijo.

Después de la ceremonia de apertura, Joko se encontró que la actividad fue un intento de Dindik Banyumas de preparar talentos jóvenes en el campo del deporte, para que pudieran convertirse en personas que realmente pudieran hacer con el tiempoIsasika el potencial a nivel nacional y mundial

Según él, el torneo comprende cinco deportes, a saber, fútbol, ​​bádminton, fútbol sala, atletismo y voleibol, en el que están involucrados alrededor de 57 equipos de todas las escuelas secundarias nacionales y privadas (SMP) y Madrasah Tsanawiyah (MTS).

Además de ser parte del aspecto de la educación y apoyar la salud mental y física, dijo, la organización del torneo también fue una solución en medio del fenómeno del «movimiento perezoso» o «delgado» causada por el dominio de la tecnología o la era tecnológica.

«Esto es parte de nuestros esfuerzos para el psicomotor, el camino afectivo, el cognitivo de la carretera, por lo que no es flaco ni tranquilo. Esto nos pertenece alimentar a nuestros amigos, no estar infectados con el dispositivo (artilugio) «, dijo Joko.