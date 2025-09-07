Día nacional del cliente, PLN obligación de proporcionar servicios andal en el Batang Industropolis Kek

BATANG (Antara) – PT PLN (PERSO) Unidad principal (UID) de la distribución central de Java y la región especial de Yogyakarta se dedica a ofrecer servicios de electricidad confiables, eficientes e integrados para apoyar el crecimiento de la zona de Batang Industropolis de Zona Económica Especial (KEK).

El Director Gerente de PLN UID CENTRAL JAVA y YOGYAKARTA Región especial Bramantyo Anggun Pambudi en Batang el domingo, dijo que su partido ahora ha servido a 53 clientes industriales con una electricidad total conectada de 112.3 MVA y venta de electricidad culatoria registrada de hasta 2025 de 104.39 gwh.

«Este crecimiento es una fuerte señal de que Batang Regency es el centro de la nueva gravedad industrial. PLN no solo está presente como proveedor de electricidad, sino como socio estratégico para el crecimiento industrial nacional», dijo.

Según él, la carga máxima registró 39.2 MVA a partir de julio de 2025, 109.46 por ciento (JUJ) creció con el crecimiento del consumo de electricidad del 163.88 por ciento.

Para mantener la confiabilidad del suministro de electricidad, dijo, construyó su infraestructura eléctrica estratégica de su partido, incluido el Batang Integrated Industrial Estate 2 60 MVA Sub -Sub -Sub -Subsons, del cual el progreso había alcanzado el 75.03 por ciento y 150 kV SUTT con un progreso del 85.38 por ciento en septiembre de 202.

Dijo que se esperaba que el poder potencial de este sistema alcanzara 170.5 MVA en 2025 y 470.6 MVA en 2028.

Además, dijo, su partido también había operado tres unidades sustitutivas (GH) y proporcionó seis alimentos principales, así como dos alimentos de reserva integrados con el sistema eléctrico de Ungaran y Pemalang para garantizar suministros estables y en capas para la industria.

El director de PT Samator Indo Gas Budi Susanto dijo que el suministro de electricidad de PLN era confiable y estable hasta ahora, por lo que este era un factor importante para la continuidad del proceso de producción que no debería perturbarse para servir mejor a los clientes.

«Apreciamos el rendimiento de PLN que mantendrá esta confiabilidad y esperamos que esta sinergia pueda mejorarse», dijo.