Día del cliente, BPJS Empleo Saludo a los participantes en el Hospital Samsoe Hidajat

SEMARANG (Antara) – La Agencia de Organización de la Seguridad Social (BPJ) de la sucursal de Semarang de la juventud visita el hospital saluda a los participantes del Seguro Social tratados en el Hospital Samsoe Hidajat Semarang coincidió con el Día Nacional del Cliente.

«Trabajamos junto con el hospital, de modo que los participantes sienten que se les atiende cordialmente», dijo el jueves el jefe de empleo de PPS de BPJS Semarang Suriyadi durante la visita y la socialización en el Hospital Samsoe Hidajat, Semarang, el jueves.

Dijo que su partido continuó luchando y alentando a los participantes a maximizar los servicios digitales a través de la aplicación Jamsostek Mobile (JMO).

En el momento del Día Nacional del Cliente (HPN) que se conmemora cada 4 de septiembre, dijo, se convirtió en una oportunidad para el trabajo basado en el trabajo de los BPJ para mejorar la participación.

Además de los participantes visitantes, el empleo de BPJ también socializó la aplicación JMO y el programa de prosperidad de los empleados a su alrededor (incluido).

Dijo que hasta ahora los usuarios de JMO solo han sido el 70 por ciento del total de 400 mil bpjs de empleo Semarang -Young People.

«Hay un 30 por ciento que no ha utilizado el servicio (JMO, ed.)».

Es por eso que, dijo, su partido continuó alentando a JMO a través de varios esfuerzos, como la socialización a través de las redes sociales, WA Blasting, en el programa Grebek JMO directamente a las empresas.

«Es por eso que constantemente estamos presionando el 30 por ciento antes para usar inmediatamente la aplicación JMO», dijo.

Los empleados de BPJS, no solo alentan el receptor salarial, también invita a empresas y participantes a ayudar a los empleados informales, en particular a aquellos que no han podido pagar reembolsos, para que aún puedan estar protegidos por el programa de seguridad social del empleo a través de los programas registrados.

«Este es un movimiento nacional para proteger a los empleados vulnerables. También nos aseguramos de que los participantes que experimentan riesgos laborales y sean tratados en hospitales obtengan los servicios correctos», dijo «, dijo.

Mientras tanto, el Director del Hospital Samsoe Hidajat, Dr. Viny Natalia Dewi, que el impulso del día del cliente es un medio para continuar mejorando los servicios, tanto para pacientes como para socios.

«En resumen, ofrecemos servicios óptimos todos los días, tanto para clínicas ambulatorias, pacientes intramuros y controles médicos. Pero este día del cliente aumenta específicamente el aprecio a los pacientes en forma de recuerdos, así como el aprecio por las empresas asociadas», dijo.

Se aseguró de que la calidad del servicio siga siendo la principal prioridad del hospital y de acuerdo con el desarrollo de la tecnología, el Hospital Samsoe también continúa aumentando la conveniencia del acceso al servicio.

«Tenemos una aplicación saludable 365, por lo que los pacientes pueden registrarse en línea, no tienen que venir directamente al hospital o también puede ser a través de un ‘centro de llamadas'», concluyó.