Detenido un ladrón en el Museo del Louvre de Francia

MOSCÚ (ANTARA) – Según la fiscal de París, Laure Becuau, varias personas fueron arrestadas el domingo (27/10) por su presunta participación en el reciente gran robo en el Louvre.

«Una semana después del robo en el Louvre, perpetrado por un grupo organizado, puedo confirmar que los investigadores de la BRB (Brigada de Erradicación de Bandidos) realizaron detenciones el sábado 25 de octubre por la noche», afirmó Becuau en su comunicado.

Los medios franceses informaron que dos hombres habían sido arrestados bajo sospecha de robar las joyas de la corona expuestas en el Louvre.

Aunque no precisó el número de personas detenidas, Beccuau confirmó que una de ellas fue detenida en el aeropuerto de París cuando intentaba huir al extranjero.

Beccuau criticó a quienes filtraron información sobre la detención del presunto autor sin tener en cuenta los intereses de la investigación.

“Tales revelaciones sólo obstaculizarán el trabajo de aproximadamente un centenar de investigadores involucrados en los esfuerzos para encontrar las joyas robadas y arrestar a los perpetradores”, escribió Becuau en la plataforma X.