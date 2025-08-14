Detección de enfermedades tempranas, 15,000 estudiantes de Untip utilizaron el control de la salud


El dentista (derecha) investigó la boca de los estudiantes de la Universidad Diponegoro (Untip) en el Programa de Verificación de Salud Free (CKG) y un especialista en móviles (Juegos) en Muladi Dome Undop, Tembalang, Semarang, Java Central, jueves (8/4/2025). El Gobierno Provincial Central de Java abrió el servicio de control de hechizos y CKG al que asistieron 15,000 nuevos estudiantes sin inicio con el objetivo de detectar la enfermedad antes, de modo que el tratamiento se pueda realizar de manera rápida y precisa para apoyar el proceso de aprendizaje flexible en las instituciones terciarias. Entre fotos/Aprillio Akbar/Tom.





