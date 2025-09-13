Después de la acción masiva, Tegal City Bards sigue el liderazgo del Ministro del Interior después de la acción masiva

TEGAL (Antara) – Director de la Organización Comunitaria (ORMAS) del Ministerio del Interior de Indonesia, Budi Arwan, apreció los pasos y esfuerzos del Ayuntamiento de Tegal para seguir la dirección del Ministro del Interior (MDN) de Indonesia, Tito Karnavian, después de la manifestación).

Arwan dijo que en la ciudad de Tegal entre el alcalde y los miembros del Foro Regional de Comunicación de Liderazgo de la Ciudad de Tegal (Voropimda) fue bastante sólida para superar la demanda posterior que la anarquía terminó por el Tegal -PolitiBuBureau y el edificio de la ciudad de Tegal el viernes (29/8) por la noche.

«Gracias, el Sr. Wali es bastante sólido con Forkopimda, porque el gobierno regional no puede trabajar solo, necesita Vooropimda», dijo Budi Arwan durante la auxiliar, las actividades de monitoreo y evaluación después de la manifestación en la ciudad de Tegal que tuvo lugar en la sala de reuniones de la tarde del Secretaría de Tegal Cityal (11).

Arwan estuvo presente en Abdul Geatur, actuando. La asociación y el empoderamiento del equipo de empoderamiento de ORMAS, Abda Ali, jefe de subdirección de disputas de mediación y conflicto de organización comunitaria, Ferryan Mustaqim Kasubdit Supervisión y evaluación de CSO Performance, FeBry Team, Kasbag, Presidente de Tubagbagbagbagbagbagbag, Kasbag, Kasbag, Kasbag, Kasbag, Kasbag, Kababbag, Kababbag, Kababbag, Kababbag, Kababbag Bagbag, Hishababababaub, Kasbag, Kasag Hharis Haris

También estuvieron presentes la ciudad de Tegal Voropimda, Secretario Regional, Foro de Armonía Religiosa, FKDM y Jefe de Overs.

Budi Arwan dijo que el Ministro del Interior había dado a los jefes regionales en Indonesia después de la manifestación, lo cual fue ciertamente la atención del gobierno.

Budi Arwan dijo que en Java central hubo 39 acciones en 24 distritos/ciudades.

Budi Arwan dijo que el ministro del interior enfatizó 11 puntos que tuvieron que ser firmados por el jefe regional. Budi apreció los pasos implementados por el gobierno de la ciudad de Tegal para seguir la dirección del Ministro del Interior. Como una explicación conjunta, oración conjunta, mercado de alimentos baratos, lema de la ciudad o Tegal en Tegal y otros.

«Por supuesto, en el contexto de la detección y la prevención temprana, no podemos estar satisfechos con lo que hemos hecho. Pero aún así anticipar algunos esfuerzos que pueden interrumpir el orden público», dijo Budi Arwan.

El alcalde Dedy Yon Supriyono dijo que el área afectada de la manifestación era el área central promedio de la ciudad, tanto las lluvias, las ciudades y las capitales provinciales, incluida la ciudad de Tegal.

«En la ciudad de Tegal, se obtuvo información de que los manifestantes eran en promedio estudiantes fuera de la ciudad de Tegal», dijo Dedy Yon.

Dedy yon espera que los estudiantes y las organizaciones masivas continúen adoptando todos los elementos de la sociedad.

«El gobierno de la ciudad de Tegal, junto con los líderes religiosos, llevó a cabo una explicación conjunta y oraciones. Y el jefe de OPD se convirtió en el inspector de la ceremonia en SMA/SMK/Ma en la ciudad de Tegal», dijo Dedy Yon.

Después de la implementación de las actividades de asistencia, monitoreo y evaluación, el alcalde de Tegal junto con el director del Ministerio del Interior, Forkopimda, el jefe de la aparición correspondiente en el gobierno de la ciudad de Tegal y los elementos asociados de realización y monitoreo de Mabes Nuri Post. Nuri Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan y Pos fue Kamling en JL. Cinde Kencana Tegalsari Village, Tegal Barat District, Tegal City Die el jueves (11/9) comenzó a las 11.30 p.m. Wib hasta el viernes (12/9) de la mañana alrededor de las 2 p.m. Wib.

Los esfuerzos para aumentar el papel de la ciudad de Tegal Satlindmas por parte del gobierno de la ciudad de Tegal sobre la base del número circular: 00.1.4 / 585 / tu / ix / 2025, lo que tiene como objetivo crear una situación segura y favorable y el establecimiento de la paz y el orden público, especialmente en la ciudad de Tegal y en general en Java Central.

In this SE, to the Sub-District Head such as Upt Satlinmas and Lurah as Kasatlinmas in Tegal City, he was asked to increase the participation of the RT/RW and Kelurahan Community Protection Unit in helping the founding of public security and the Peace in the RT and Sation in their respective environment in their respective and environment in the RSDE and STAVE and STAVE and STACT and STACT and STACT and STACT and STACT and STACT and El área respectiva del estado y la sación y los satters y la sección y la sati y la sección y los satters y la sación y las saciones en las RT y las saciones en las RT y las saciones en el RT y las Sistels RT y Sations (Siskamling). RW nivela con el Ronda Post nuevamente.