Deslizamiento de tierra en Banjarnegara: 48 casas perdidas y 26 residentes aún siendo buscados

Los residentes buscan la ubicación de su casa en el lugar del desastre del deslizamiento de tierra en Situkung Hamlet, Pandanarum Village, Pandanarum District, Banjarnegara Regency, Java Central, el martes (18/11/2025). La Agencia Nacional SAR (Basarnas) señaló que hasta el lunes (18/11) a las 11:00 am WIB, 48 casas se habían derrumbado o desaparecido, dos residentes habían muerto, 26 personas aún estaban siendo buscadas y 917 personas habían sido desplazadas como resultado del desastre del deslizamiento de tierra. ENTRE FOTOS/Aprillio Akbar/tom.