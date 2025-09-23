Design de trabajo de CPNS Kemenkum Central Java se preguntó de acuerdo con las necesidades públicas

SEMARANG (Antara) – Jefe del Ministerio de Derechos (Kemenkum) de Java Central Heni Susila Wardoyo solicitó a los funcionarios potenciales (CPN) de esta institución que proponga un diseño de actividades laborales que hiciera una contribución real para mejorar la calidad de los servicios públicos.

«Este diseño de actualización debe tener un impacto directo en la comunidad», dijo Heni al abrir una serie de capacitación básica de CPNS en el año fiscal de 2025 en Semarang, el lunes.

Según él, el diseño de la actualización debe diseñarse con una escala de prioridad y prestar atención al alcance de la ubicación.

«La identificación de problemas también debe ser cierta», agregó.

Entonces, continuó, los resultados obtenidos realmente pueden ser una contribución real que tiene un impacto.

También alentó a los CPN a reunir pautas de trabajo, como bolsillos que pueden usarse como pautas para realizar el análisis y la evaluación de las posiciones de analistas legales.

Según él, cada innovación debe estar en armonía con el valor de la moralidad y los principios definitivos, y priorizar la profesionalidad

Además, los analistas legales juegan un papel importante en la preparación de las regulaciones.

«Es por eso que este proyecto de actualización se centra en aumentar la profesionalidad, para enfatizar la innovación y presentar soluciones relevantes para las necesidades de los servicios legales en la comunidad», dijo.

