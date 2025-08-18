Departamento de Educación y Dikdasmen llamado Campus UMS, que tiene futuros líderes que nacen a Masta PMB 2025

Solo (Antara) – VICE -MINISTER DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA (DIKDASMEN DE DIKDASMENTOS) RI. Fajar Riza ul Haq, S.Hi., MA, dijo que la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) era un campus que dio a los futuros líderes.

La declaración fue hecha por los ex alumnos de la Facultad de Religión Islámica (FAI) de los UMS en el período Ta’aruf (Masta) de la nueva aceptación del nuevo estudiante en Solo, Java Central, lunes.

Este evento presenta muchos momentos emocionales y está lleno de inspiración debido a su discurso. En sus comentarios, reveló cuán grande era el papel de UMS en formarse como líder como es hoy.

«Regresé aquí, a UMS, fue como regreso a casa. Aquí es donde se construyeron muchas bases importantes en mi vida, lo que me llevó a mi posición actual. UMS no es solo un campus, sino también una casa que tiene sentido», dijo con emoción.

Recordando su largo viaje, dijo que hace 27 años exactamente en 1998, se unió a la gestión de la Asociación de Estudiantes de Muhammadiyah (IMM) y el Consejo Estudiantil (BEM) de la facultad de Islam y la Universidad de BEM.

«Mi experiencia en Imm, BEM y varias otras organizaciones en UMS me han moldeado mucho. En ese momento nunca pensé que el camino del activismo y las organizaciones estudiantiles sería la disposición más importante en mi vida después de mi graduación», dijo durante un discurso científico en el discurso editorial en la construcción editorial de KH Ahmad Dahlan Ums.

Según él, una de las cosas más importantes obtenidas durante la Universidad de UMS es el poder de liderazgo desarrollado por varias actividades extracurriculares y organizacionales.

«Los logros académicos son importantes, pero las habilidades de liderazgo y organización están mucho más determinando nuestra disposición a enfrentar desafíos de la vida», dijo.

En esa ocasión, Dawn habló con los nuevos estudiantes y hermanas de los estudiantes de UMS. Proporciona un mensaje muy importante sobre las oportunidades y posibilidades que tienen los estudiantes.

«Cuando eliges UMS, esta se ha convertido en la mejor decisión de tu vida. Mientras aquí use la posibilidad de forjarte para que pueda convertirse en un recurso humano (recursos humanos) superior y duro», dijo.

Según él, el mayor desafío para la generación más joven de hoy es cómo puedes usar el tiempo y las oportunidades en el campus para desarrollar, para agudizar sus habilidades y fortalecer el personaje.

«Esto también está de acuerdo con la dedicación del Sr. Presidente Pabowo para crear una generación independiente, superior y dura en 2045», dijo.

Además, Fajar ha revelado que UMS tiene una fuerte raíz de la tradición islámica que la hace única.

«Vivimos en un mundo cada vez más global, pero nuestra identidad como parte de una fuerte tradición islámica nos ayudará a sobrevivir en medio de los desafíos del tiempo sin perder la identidad», dijo.

También fue de la opinión de que UMS había sido probado como una institución familiar que muchos líderes en diferentes sectores, ambos líderes políticos, líderes comunitarios, nacieron a científicos y predicadores que se convirtieron en modelos a seguir en diferentes regiones.

Fajar enfatizó que el papel de los alumnos de UMS que había estado activo en muchas regiones, especialmente fuera de Java.

«A menudo viajo a muchos lugares, y creo que los alumnos de UMS que se han convertido en líderes en su comunidad, y algunos incluso se convierten en funcionarios públicos en sus respectivas regiones», dijo con orgullo.

El Ministerio de Educación y Dikdasmen también les recordó a los estudiantes de UMS que estaban en el lugar correcto.

«UMS es una opción muy adecuada. Este campus ha dado a luz a muchos líderes que participan en diferentes sectores, tanto en el gobierno, la sociedad como en el mundo profesional. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes se convertirán en líderes en esta república en el futuro», concluyó con entusiasmo.