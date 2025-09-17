Demak da estímulos para 2.508 maestros privados

DEMAK (Antara) – El Gobierno de Demak Regency, Java Central ofrece incentivos a 2,508 maestros privados privados que van desde Paud, Kindergarten, Escuela Primaria, hasta las escuelas secundarias como una forma de preocupación para el pozo de los maestros privados y los esfuerzos para mejorar la calidad y el grado de educación.

«El incentivo del maestro privado que proporcionamos a través de fondos de subsidios a organizaciones profesionales en la regencia de Demak», dijo el regente de Demak Eisti’anah el miércoles en Demak.

Entre otras cosas, dijo, algunas a través de la organización profesional de la educación y el personal educativo de los niños tempranos (Himpaudi), la Asociación Indonesia de Maestros de Kindergarten (IGTKI) y la Asociación de Maestros Indonesios (PGRI).

El valor de la ayuda de este año, dijo Eisti’anah, aumentó a Rp1.2 millones al año, mientras que el año anterior fue solo Rp600 mil por maestro por año.

Cada beneficiario, dijo, debe cumplir con una serie de requisitos predeterminados.

El jefe de la oficina de Demak Regency Education y Juvenil Haris Wahyudi agregó que la tarifa de bienestar para el maestro se le dará de inmediato.

Para los maestros que son miembros de los 1,330 maestros de Himpaudi, 723 maestros y 455 maestros PGRI incluyeron 180 maestros y 275 maestros.

De las tres organizaciones profesionales, se espera que Himpaudi reciba un reembolso temprano porque comienza la etapa de preparación de la cuenta virtual (VA) para cada destinatario. Mientras que IGTKI también está listo para ser pagado.

«Debido a que PGRI todavía está en la fase de proceso, por lo que todos los maestros registraron más tarde reciben ayuda similar», dijo.

Espera que, además de mejorar el pozo de los maestros, los maestros también motivarán a los maestros en la tarea de enseñar a los estudiantes.