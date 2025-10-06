Demak -Campaign «Little Boy Kudu Paud School»

Demak (Antara) -El Gobierno de Regencia (Pemkab) de Demak, Java central, está llevando a cabo campañas agresivas con la «Escuela PAUD de Paud -Kinderen» como un intento de lograr la meta educativa obligatoria de 13 años y preparar la generación de 2045 años.

«Esta actividad es un medio para la socialización de la política y las publicaciones del programa de trabajo del Demak Regency Paud en 2025-2030», dijo el jefe de la Oficina de Educación y Cultura del Distrito Demak Haris Wahyudi Ridwan Ridwan en la parte lateral de la madre de la Madre de GAJH Pembe-Kleuter en el lunes Gaud-Kleuter en Gaud-Kleute el lunes.

Presentes en la campaña estaban la madre de Demak Regency Paud y Demak Regent Eisisti’anah, así como la gestión del grupo de trabajo de la madre Paud desde el distrito hasta el nivel de la aldea.

Según Haris, la educación de la primera infancia juega un papel importante en la formación de la base del carácter de los niños y la capacidad desde una edad temprana.

«Todos los niños en Demak deben recibir servicios Paud durante al menos un año antes de ir a la escuela primaria. Este período determinará el éxito de los niños en el futuro», dijo.

Mientras tanto, el regente de Demak Eisti’anah enfatizó que la educación para la primera infancia forma la base para formar el carácter y la inteligencia de la nación.

Apreciaba el papel de los maestros Paud que continuaron luchando por asumir los desafíos del tiempo en medio de los rápidos desarrollos tecnológicos.

«Los maestros de Paud juegan un papel extraordinario. No solo enseñan, sino que también generan el carácter y el afecto de los jóvenes», dijo.

También recordó la importancia del papel de los padres para ayudar a los niños, especialmente en la era digital.

Hizo hincapié en el número de casos de retraso del habla (retraso del habla) como resultado del uso de dispositivos excesivos y solicitó que los padres presten más atención al crecimiento y el desarrollo de los niños.

«Seamos más ‘cuidado’ hacia nuestros hijos. El gobierno continuará apoyando con suficientes instalaciones educativas e infraestructura», dijo.

A través de la campaña «Paud» de la «Escuela de PAUD de Paud School, el gobierno de Demak Regency invita a todos los elementos de la sociedad a garantizar conjuntamente que cada niño obtenga una edad de calidad para la calidad, como un paso en la dirección de Demak Smart y Golden Generation 2045.