Dekranasda invitó a los artesanos a desarrollar innovaciones de Batik para ganar el mercado

Magelang (Antara) – El Consejo Regional de Artesanía Nacional (Dekranasda) de Magelang City invita a los artesanos de Batik a desarrollar la innovación de productos para ganar la competencia del mercado con Batik de otras regiones.

«Invito a los artesanos a continuar innovando y muestran lo único del Batik de la ciudad de Magelang para competir con los productos Batik de otras regiones», dijo el presidente del viernes de la ciudad de Magelang Dekranasda Nanikan Damar en el lanzamiento de la ciudad de Magelang Regy Prokompim en Magelang.

Dijo que esto era una conexión con el reconocimiento del nivel nacional de «Magelangan Batik», que se caracterizó por el lanzamiento del Batik local en el Festival Batik local en el edificio de Smesco en el Ministerio de Cooperativas y UMKM Yakarta, para coincidir con la conmemoración del Día Nacional Nacional, el jueves). En total, otras dos ciudades participaron en el lanzamiento, a saber, Malang y Pekalongan

Dijo que se necesitaba el desarrollo de los esfuerzos continuos locales de Batik, que van desde la innovación del diseño hasta la sinergia entre los artesanos de Batik y el gobierno.

Dijo que muchas cosas deben mejorarse, de modo que Batik de la ciudad de Magelang se vuelve mejor, eso no es solo en términos de cantidad, sino también de calidad.

Esperaba que el área local típica de Batik se volviera cada vez más conocida, no solo en su propia región, sino también a nivel nacional e internacional.

El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, dijo que el Ayuntamiento ha elaborado una serie de actividades en el Día Nacional Batik local del 22 al 26 de octubre de 2025.

Algunas de estas actividades incluyen la implementación de la danza saludable de Batik con el mayor número de participantes en Indonesia y otras actividades que promueven el amor de la comunidad por «Magelangan Batik».

La ciudad de Magelang Dekranasda también participó en la exposición Inacraft 2025 en JCC Senayan, Yakarta, 1-5 de octubre de 2025. Junto con el pabellón central de Java dekranasda, Magelang, la ciudad presentó productos superiores de IKM Batik Iwing y EcoPrint Amoeng Godhong.

Iwing, uno de los «Magelangan Batik» en la ciudad de Magelang, dijo que estaba agradecido por la respuesta positiva de los visitantes a la exposición.

«Muchos están interesados ​​en los motivos de Batik de Magelang porque son únicos, por ejemplo, motivos de bicicletas, motos, tarjetas y orejas de agua. La mayoría de los visitantes eligen a Batik que se ha convertido en ropa», dijo.