Dedy Yon solicitó el manejo de Blood Donorm para que coincida con las necesidades

TEGAL (Antara) – Tegal Burgemeester Dedy Yon Supriyono solicitó el manejo de la Cruz Roja Indonesia (PMI) de la ciudad de Tegal que prestara atención al parto y la demanda de sangre en la ciudad de Tegal.

«No permita que se utilicen ningún exceso de acciones de reserva de sangre hasta que ingrese a la fecha límite antes de la fecha de vencimiento, y luego no se usa», dijo Dedy Yon Supriyono esto fue transferido cuando fue el administrador del 80 cumpleaños de la Cruz Roja (PMI) indonesia en Tegal City Field, miércoles).

El alcalde agregó que la comprensión del manejo de PMI con respecto a las necesidades de sangre para las personas que lo necesitaban era muy importante que se necesitara conocimiento, de modo que la composición de la cantidad necesaria para el mes promedio podría estimarse claramente.

«Lo más importante es que la necesidad de sangre en este mes es una reserva segura, porque esperamos que la sangre que se llena es fresca, no reservas excesivas, pero el final no se usa hasta que termina», explica el alcalde de Tegal.

También expresó su agradecimiento y gratitud a los voluntarios que regularmente tenían donaciones de sangre para ayudar a otros necesitados.

Para los voluntarios, el alcalde apeló al enfoque en el grupo sanguíneo que se necesitaba con mayor frecuencia. Actualmente, el tipo de sangre más solicitado es la sangre tipo A, B y O.

Mientras tanto, el presidente de la Ciudad de Tegal PMI, Agus Dwi Sulistyantono, dijo que la posición de las bolsas de sangre en PMI todavía es segura.

«Hasta ahora, el PMI de la ciudad de Tegal ha podido asignar la calidad de acuerdo con lo que se espera», dijo Agus Dwi Sulistyantono.

AGUS DWI dijo que el PMI promedio de Tegal City podría recolectar 1,000 a 1,200 bolsas de sangre por mes, o podría entregar 14,000 a 16,000 bolsas de sangre por año en un año que se utilizan para entregar las instalaciones de salud existentes y especialmente para los hospitales.

