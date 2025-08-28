Dedy Yon dio una sorpresa a tres estudiantes de SMKN 3 Tegal

TEGAL (Antara) – Alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono dio una sorpresa de cumpleaños a los estudiantes de SMK Negeri 3 Tegal City, jueves (28/28) por la mañana.

La sorpresa se realizó durante una manzana estudiantil en el patio de la escuela con otros estudiantes, así como maestros y personal de SMK Negeri 3 Tegal City.

En esa ocasión, el alcalde dio directamente una tarjeta de identificación electrónica, tarjeta de felicitación de cumpleaños, pastel de cumpleaños y arreglo floral a tres estudiantes, a saber, Fairuzzuan Achnaaf Pradipta, Rangga Putra Pratama, Achmad Alfiryan Amir Al Tob.

Dedy Yon Supriyono espera que los tres estudiantes de SMK Negeri 3 Tegal City que siempre son un cumpleaños exitoso tengan un futuro brillante.

«Esperemos que el próximo cumpleaños pueda ser útil para NUSA y la nación, el éxito siempre es para su futuro», dijo Dedy Yon.

Para el equipo de medios, Dedy yon enfatizó que el gobierno de la ciudad de Tegal junto con la Oficina de Educación y Cultura de la Ciudad de Tegal, la Oficina Regional de Educación Regional de Java y Disdukcapil estaba presente en SMK Negeri 3 Tegal City para dar KTP a los estudiantes que tenían exactamente 17 años.

«El Ayuntamiento es TEGAP de que hay un programa para acelerar el servicio en términos de tarjetas de identidad de tarjetas de identidad y saludos de cumpleaños para estudiantes que tienen 17 años», dijo el alcalde.

Después de dar un KTP a tres estudiantes de SMK Negeri 3 Tegal, el alcalde de Tegal había acompañado por el secretario regional de la ciudad de Tegal, la interacción Agus Dwi Sulistyantono con los estudiantes.

«Esperemos que todos los estudiantes se conviertan en estudiantes buenos, inteligentes y exitosos en el futuro en el futuro», dijo Dedy Yon.

Mientras tanto, el guardián de los estudiantes de Achmad Alfiryan Amir Al Tob, Tuti expresó su placer porque el alcalde celebró el cumpleaños de su hijo.

«Alhamdulillah, me siento muy feliz porque el alcalde celebra el cumpleaños de mi hijo. Te agradezco», dijo Tuti.