Dedicación de UMS para preparar a los maestros, poderoso maestro mundial mundial

SOLO (Antara) – La Facultad de Entrenamiento y Educación de Maestros (FKIP) de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) se esfuerza por preparar a los maestros competitivos globales a través del Programa de Maestros SEA.

Jefe del Instituto de Innovación de Desarrollo e Innovación de Aprendizaje del Currículo de Innovación de Educación e Innovación de Aprendizaje (LPPIP) El Dr. Laili Etika Rahhamati, S.PD., M.PD., en Solo, Java central, dijo que FKIP UMS tenía un programa de intercambio de estudiantes bajo los auspicios de los ministros del sudeste asiático de la Organización de Educación (Seado).

Uno de los programas celebrados es el maestro de mar, el intercambio de estudiantes educativos que se centran en mejorar la competencia de posibles maestros para tener calificaciones internacionales.

Dijo que la actividad del maestro del mar era una forma de innovación de aprendizaje. Este programa envía estudiantes de FKIP UMS al extranjero, especialmente en la región de la ASEAN.

UMS ha implementado varios programas para los valores del mar al trabajar junto con varias universidades asociadas en Filipinas. En el programa, por ejemplo, los estudiantes de Filipinas llegaron a través de UMS a Indonesia para prácticas educativas en las escuelas asociadas. Lo mismo también se aplica a los estudiantes de UMS cuando van a Filipinas.

«El propio maestro de mar es esencialmente el intercambio de estudiantes por prácticas educativas», dijo.

Explicó que la universidad en cuestión sería coordinada y facilitada por Seeameo. En este programa, los estudiantes no incluyen ninguna conferencia, sino que van directamente a la escuela para realizar prácticas educativas. A través de este programa, los participantes tienen la oportunidad de comprender el sistema educativo en el país donde se someten a práctica.

Laili explicó que durante la evaluación de la implementación del programa 10 maestros de mar en la Universidad de Brawijaya, una parte discutió una serie de cosas, como ajustar la entrega y la admisión de estudiantes debido a diferencias en el calendario académico entre Indonesia y Filipinas como socios. Además, también se discute la cuestión del financiamiento y la administración, incluida la cuestión de Visa.

«Debe quedarse claro al principio, porque esto es colaboración con el nivel internacional y reconocido, por lo que desde el principio debe ser administrativamente clínico», dijo Laili.

Después de la evaluación del lote 10, la siguiente fase es la preparación para el lote 11. Según Laili, la Universidad Mitra que ha establecido una buena cooperación con UMS aún estará involucrada en el próximo lote.

Algunos Partners in the Sea Teacher Program son la Universidad del Norte de Filipinas, la Universidad Estatal de Cavite y la Universidad Estatal de Aklan. Laili admitió que estaba muy impresionado por la colaboración con la Universidad Estatal de Aklan porque no solo se limitaba al maestro del mar, sino que también se desarrolló para poseer una conferencia internacional.

«Por lo tanto, no solo se detiene con el intercambio de estudiantes, sino que también se desarrolla para la cooperación. Incluso cuando estamos en Filipinas, haremos servicios comunitarios a las escuelas para aprender indonesio allí», explicó.

Laili espera que con el marco de calificación de los maestros de la ASEAN publicado por Seeameo, los participantes de este programa de intercambio puedan convertirse en maestros competentes.

«La esperanza es que los estudiantes que participan en el Programa de maestros del SEA se pueden alcanzar como maestros de acuerdo con las calificaciones que tienen lugar en la ASEAN, por lo que competitivo no solo está a nivel nacional, sino también internacionalmente», dijo.

Este año, UMS está tratando de expandir las redes de intercambio de estudiantes. En la evaluación de ayer hubo varias universidades que habían mostrado un vistazo, como la Universidad de Walailak y la Universidad Udon Thanan Rajabhat de Tailandia, Universidad de Educación de Dong Thap en Vietnam y la Universidad de Tsukuba en Japón.