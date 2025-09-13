Dedicación de Uin Surakarta a los graduados impresos

SOLO (Antara) – La Universidad Islámica de Staats (UIN) Raden Mas dijo que Surakarta está comprometida a imprimir conocimiento y graduados experimentados de acuerdo con el tema del 33 cumpleaños de este año.

El canciller de Uin Surakarta Prof. Dr. Toto Suharto durante la sesión abierta del Senado en el contexto del 33 cumpleaños de Uin Raden Mas dijo Surakarta en 2025 en Solo, Java Central, dijo este año el tema apoyado por un conocimiento superior, interacción educada, experta en i.

«Esperemos que se pueda lograr un conocimiento superior juntos, no solo conscientes del nivel local y nacional», dijo.

Además, dijo, Uin Raden Mas dijo que Surakarta también quería imprimir a toda la comunidad académica como superior del conocimiento.

«Conocimiento, caridad al comunicarse cortésmente. No podemos comunicarnos, lo que solo solo da odio porque no es lo mismo. Gente de seres sociales, por lo que tenemos que comunicarnos cortésmente», dijo.

También espera que los graduados sean hábiles en diggital. En este caso, dijo, Uin Surakarta ha equipado cómo la comunidad académica tiene esta habilidad.

«Tenemos cursos de alfabetización digital, empresarios digitales. Este es el capital para lograr el beneficio de ser competente», dijo.

Este tema se levantó del espíritu de glocalización y el mandato cinco de rayas lanzado por el rector de Uin Surakarta Prof. Dr. Toto Suharto. El canciller dijo que hubo cinco puntos en los cinco comandados de Lurik, a saber, leal, superior, receptivo, innovador y colaborativo.

Es esta mina cinco la que se espera que sea una motivación para todos los académicos en el cumpleaños número 33 de Uin Surakarta. Al responder el mandato cinco Lurik, todos los académicos de Uin Surakarta pueden seguir programas destinados a realizar la glocalización.

«Hay cinco mandatos que quiero transmitir y quiero ser nuestra guía en el éxito de los programas de glocalización de mi liderazgo. Soy los cinco mandatos que llamo el término Lurik, un acrónimo de leal, superior, receptivo, innovador y colaborativo», dijo.

Mientras tanto, se han llevado a cabo varias actividades en el contexto de aumentar el 33 cumpleaños, una de las cuales se dice que tiene la cara anual de la mesa redonda sobre Indonesia y las cosas religiosas (Sarira) 2025, que Uin Surakarta en manos de Uin.

Esta conferencia científica internacional invita a diferentes oradores de diferentes países a discutir también la ciencia y la religión. En Sarira 2025, la Dra. Reza Shaker Ardekani de la Universidad de Leiden, Países Bajos, F. F. Saenong, Phd., Phd., Es el personal especial del Ministro de Religión de la República de Indonesia, Prof. DR. Anna M. Gade de la Universidad de Wisconsin, la Dra. Myrna Asnawati Safitri, diputada del medio ambiente y los recursos naturales de la autoridad de la ciudad capital del archipiélago (IKN), y el Prof. DR. Jiehong Lou de la Universidad de Maryland.