Dedicación de la barra SPPG para proteger la calidad del menú MBG evita el envenenamiento

BATANG (Antara) – La Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición de Batang Regency (SPPG), Central Java se esfuerza por aumentar la cantidad y la calidad del menú de alimentos gratuito (MBG) para los estudiantes beneficiarios como un intento de prevenir casos de envenenamiento.

El nutricionista SPPG Proyonanggan Selatan, Batang Zafran Regency en Batang el martes, dijo que su partido se esfuerza por la calidad de los ingredientes alimentarios, de modo que cuando se consume el menú, los estudiantes permanecen en nuevas circunstancias.

«Para mantener la calidad del menú, cocinamos los guarniciones que no son fáciles de graduar, por lo que el sabor o el aroma del menú no han cambiado», dijo.

Según él, su partido tenía la responsabilidad de satisfacer las necesidades de 12 escuelas con un total de 2.921 estudiantes de jardín de infantes a la escuela secundaria (SMA) equivalente.

Zafran explicó algunos consejos, de modo que durante el proceso de procesamiento hasta la presentación del menú MBG en una condición de consumo adecuada, como una entrega confiable de materias primas, patrones de almacenamiento y los métodos de cocción adecuados.

El director de la Escuela Secundaria Vocacional PGRI en Batang Eliana Regency Dwi Kurniati apreció el programa MBG que sus estudiantes comenzaron a enfocarse como beneficiarios desde la semana pasada.

Como educador, dijo, su partido también apreció la iniciativa del gerente de SPPG Proyonman que ofreció el menú la oportunidad de ser probado primero antes de llegar a los estudiantes.

«Agradezco al gerente de SPPG, porque al azar el menú se puede verificar primero el sabor y el aroma antes del consumo de los niños como un intento de evitar cosas que no son deseables», dijo.

