Decenas de SPPG en Kudus entregan menús MBG a las escuelas durante las vacaciones

Kudus (ANTARA) – Docenas de Unidades de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en Kudus Regency, Java Central, todavía brindan menús de comidas nutritivas (MBG) gratuitos a varias escuelas a pesar de que sus estudiantes tienen vacaciones escolares que coinciden con Navidad y Año Nuevo 2026.

Según la coordinadora de SPPG de Kudus Regency, Febria Suryaningrum en Kudus, el número de SPPG que continúan suministrando menús MBG a las escuelas es de aproximadamente 30 SPPG desde que los estudiantes comenzaron sus vacaciones a mediados de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026.

Según él, aún no se conoce en detalle el número de escuelas, porque el SPPG conoce las escuelas que están dispuestas a aceptar el menú MBG mientras sus alumnos están de vacaciones escolares.

En este sentido, añadió, actualmente también se está realizando una encuesta en cada escuela para saber si los estudiantes están dispuestos a ir a la escuela durante las vacaciones o no.

«De lo contrario, las vacaciones de MBG se centrarán en las madres embarazadas, las madres lactantes y las madres de niños pequeños», dijo.

Mientras tanto, el jefe del SPPG, Al Chalimi Jekulo Afifuddin Thoib Bachtiar, admitió que de las docenas de escuelas objetivo del programa MBG, había 14 escuelas que estaban dispuestas a aceptar el menú MBG durante las vacaciones.

De las decenas de escuelas, dijo, cuatro son jardines de infancia (TK), mientras que el resto son escuelas primarias (SD).

“Antes lo ofrecíamos a todas las escuelas porque no había ninguna obligación”, dijo.

Para el menú ofrecido por MBG, agregó que de acuerdo con el convenio con el colegio, cuando se ofrezca el menú a dar se deberá elegir un menú seco o un menú húmedo, el cual se cumplirá según los deseos del colegio.

«En la distribución hasta ahora podemos obtener menús húmedos y menús secos para dos días. Gracias a Dios hasta ahora todo ha ido bien y la escuela y los estudiantes han trabajado juntos porque los estudiantes están dispuestos a seguir el menú MBG en sus respectivas escuelas», dijo.

Ahmad, uno de los estudiantes de SDIT Umar Bin Khathab, admitió que todavía seguía el menú MBG en la escuela a pesar de que estaba de vacaciones escolares porque el menú de comida era delicioso e incluía leche y refrigerios ligeros.

«Otros estudiantes también vinieron a la escuela para recoger el menú MBG trayendo contenedores de arroz desde casa», dijo.

