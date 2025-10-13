Decenas de prisioneros de alto riesgo de Yakarta fueron trasladados a Nusakambangan

Cilacap (ANTARA) – 41 prisioneros de alto riesgo del área de Yakarta fueron trasladados a la prisión de máxima seguridad de Nusakambangan, Cilacap Regency, Java Central, el lunes por la mañana.

«De la zona de Yakarta, fueron colocados en cinco prisiones de máxima máxima en Nusakambangan», dijo Mardi Santoso, jefe de la Dirección General de Prisiones de la región de Java Central.

Según él, el traslado de decenas de prisioneros se realizó según procedimientos operativos estándar predeterminados.

En cuanto al internamiento de los presos, 15 personas cada uno fueron internadas en la prisión de Karanganyar, 5 personas en la prisión de Pasir Putih, 8 personas en la prisión de Besi, 12 personas en la prisión de Ngaseman, 1 persona en la prisión de Permisan.

«Se ha realizado una inspección administrativa y la situación se ha declarado completa», añadió.

Explicó que el traslado de decenas de detenidos en situación de riesgo tenía como objetivo proteger las cárceles y centros de detención donde vivían, pero también proteger a los propios presos.

«Se espera que el desarrollo en Nusakambangan pueda cambiar el comportamiento de los prisioneros de alto riesgo en función de los objetivos correccionales», dijo.

Se espera que estos prisioneros de alto riesgo se den cuenta de sus errores y sigan las reglas establecidas.

El traslado de decenas de presos fue supervisado de cerca por el personal penitenciario y policial.

MARDI garantiza que el proceso de transferencia se desarrolle sin problemas y de forma segura

Lea también: Agentes conjuntos allanan simultáneamente todas las cárceles de Nusakambangan Cilacap, estos son los resultados