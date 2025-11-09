Decenas de MIPYMES celebraron la Expo Menjangan en Trayeman Village

Slawi (ANTARA) – La Expo Menjangan UMKM, ubicada en Jalan Menjangan, Trayeman Village, distrito de Slawi, fue inaugurada oficialmente el sábado (11/08), marcada por el corte de la cinta por parte del Jefe de las Cooperativas, PYME y Comercio de Tegal Regency, Imam Rudy Kurnianto, acompañado por el Jefe de la Unidad de Detectives de la Policía de Tegal, junto con el Jefe de Trayeman Village, Sony Novianto.

El evento iniciado por el jefe de RT 01 RW 04 Trayeman Village, Oki Lukmansyah, recibió el reconocimiento y el apoyo de los residentes de Trayeman, especialmente de los activistas de las MIPYME.

Menjangan Expo se lleva a cabo todos los sábados por la tarde hasta el domingo por la tarde, a un costo de 10.000 IDR por día.

A la fecha existen más de 70 puestos de mipymes o puestos que van desde productos alimenticios, bebidas hasta artesanías. Existe una gran oportunidad para agregar más puestos, incluso las mipymes no son solo locales.

Oki Lukmansyah, el iniciador del evento, dijo que la ‘Exposición Menjangan’ se llevó a cabo para ayudar a las MIPYMES locales a ser más conocidas.

«Además de ser conocido, se espera que también pueda mejorar la economía de los residentes locales, especialmente los residentes de RT 01 RW 04», dijo Oki, quien acaba de ser nombrado RT el 10 de octubre.

Mientras tanto, Sony Novianto, como director de Trayeman Village, valoró mucho las actividades de la Menjangan Expo el sábado y domingo.

«Realmente apoyamos esta actividad de las MIPYMES, esta es una manera de mejorar la economía de la comunidad», dijo Sony.

Sony también espera que esta actividad pueda continuar y aumentar la conciencia pública sobre la importancia de apoyar los productos locales.