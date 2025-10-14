Decenas de deportes en Boyolali esperan cambios en la nueva dirección de KONI

Boyolali (ANTARA) – Docenas de deportes en Boyolali Regency, Java Central, esperan que en el futuro se produzcan mejores cambios para la nueva dirección de KONI.

Uno de ellos es el de la Asociación Indonesia de Woodball (IWBA), representado por Slamet Juwanto, que espera que en el futuro la nueva dirección preste cada vez más atención a todos los deportes. Así se transmitió el martes en la declaración de apoyo a Joko Raharjo como presidente de la regencia de KONI Boyolali.

Slamet Juwanto, director diario de la IWBA, espera que Joko pueda darle a KONI una mejor dirección.

«La esperanza es que KONI Boyolali esté más avanzado. Queremos un cambio real para KONI», afirmó.

Pidió que en el futuro no haya discriminación contra los deportistas o deportistas para que los deportistas puedan estar más motivados para sobresalir.

«Incluyendo financiación para el desarrollo de los atletas para que pueda igualarse en todos los deportes», dijo.

En la misma ocasión, el presidente de la declaración de apoyo y presidente de la Asociación Indonesia de Atletismo (PASI), Boyolali, Bambang Widayanto, dijo que hoy a la declaración de apoyo asistieron 34 deportes.

«Estos 34 deportes han declarado apoyar a Mas Joko Raharjo como presidente de KONI Boyolali para el período 2025-2027. Declaramos que hemos ganado, Mas Joko», dijo.

Espera que en el futuro no se repitan deportes mal gestionados por KONI.

«Los amigos llevan mucho tiempo esperando esto, es decir, una elección abierta para el presidente, sin acusaciones. Esperamos que el futuro sea mejor que antes», afirmó.

Mientras tanto, Joko Raharjo afirmó que había hecho preparativos para afrontar las elecciones como presidente de KONI Boyolali, que se llevarán a cabo en un futuro próximo.

«Los preparativos están completos. Ahora hay 34 (deportes de apoyo). Ya hay números ganadores», afirmó.

Espera que el evento pueda transcurrir sin problemas y propicio en las próximas elecciones de KONI.

“El objetivo es ganar, algo que preparo principalmente mentalmente”, afirmó.