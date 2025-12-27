Decenas de adolescentes portando armas fueron detenidos por la policía por motivos de seguridad regional

Kudus (ANTARA) – La policía del sector de Undaan, Kudus Regency, Java Central, junto con el equipo Resmob de la Unidad de Investigación Criminal de la policía de Kudus, arrestaron a 19 adolescentes sospechosos de portar armas blancas (sajam) en la aldea de Jalan Kalirejo, distrito de Undaan, para crear una situación segura y propicia en el área.

«El incidente que involucró a adolescentes que portaban armas punzantes tuvo lugar el viernes (26/12) alrededor de las 3:30 am WIB y fue grabado por las cámaras CCTV de los residentes», dijo el sábado el jefe de policía de Undaan, AKP, Uji Andi Haryono, en Kudus.

Además de arrestar a decenas de adolescentes, la policía también confiscó pruebas de catorce armas punzantes de diversas formas y tamaños. Se descubrió que el arma blanca estaba escondida en una habitación de uno de los integrantes del grupo.

Dijo que el incidente comenzó con burlas mutuas entre grupos, lo que llevó a planes para una pelea.

Sin embargo, la pelea aún no se había producido porque no hubo respuesta de ninguno de los grupos.

«Como la lucha aún no ha tenido lugar y los perpetradores aún son menores y están en la escuela, brindamos orientación», dijo.

A continuación, las decenas de adolescentes fueron llevados al ayuntamiento de Medini para recibir orientación junto con elementos del TNI, el consejo del pueblo y la policía.

Al entrenamiento asistieron el teniente Danramil 03/Undaan Pal Teguh Raharjo, el jefe de la aldea de Medini, Agus Sugiyanto, el jefe de la aldea de Kalirejo, Agus Hariyanto, el jefe de la aldea de Terangmas, Sudiyono, así como el equipo Resmob de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Kudus.

Durante la construcción, se pidió a los adolescentes que hicieran una declaración para no repetir sus acciones.

Además, están obligados a denunciar el delito a la policía de Undaan y Koramil 03/Undaan todos los lunes y jueves.

La policía de Undaan también hizo un llamamiento a los padres para que refuercen la supervisión de las actividades de sus hijos, especialmente desde la noche hasta las primeras horas de la mañana, para evitar actos de delincuencia juvenil y posibles perturbaciones de la seguridad y la ley y el orden.