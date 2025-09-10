Dean o FEBT UMS ofrece una oferta S2 -Fair para graduados que ganan 3.99

Solo (Antara) – Decano de la Facultad de Economía y Negocios (febrero) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) Prof. DR. Dr. Muzakar Isa, SE, M.Sc., Csba., Cipe., Da una oferta de subvención S2 para graduados que ganan 3.99 Rizky Arief Gunawan.

El programa de estudio de gestión de FEB UMS ganó GPA casi perfecto.

En ese momento también aconsejó a 337 posibles graduados que se equiparan con tres cosas importantes, a saber, la capacidad de ajustar, integridad y actitud modesta. Según él, estas tres cosas serán la clave del éxito en el trato con el mundo del trabajo y la vida real en la sociedad.

FEB UMS se dedica a continuar existiendo sobre alumnos superiores, profesionales e islámicos.

«Esperemos que este éxito sea el comienzo de un nuevo viaje lleno de bendiciones, brindando beneficios para las personas y que los alumnos de UMS participen a nivel nacional e internacional», dijo el decano de febrero -ums.

Cuando fue entrevistado, Rizky admitió que no esperaba llegar al título de los mejores graduados.

«Alhamdulillah, estaba muy feliz y sorprendida. La clave es no usar el sistema de velocidad anoche. Aprenda constantemente, reza y pide el apoyo de padres y amigos», explicó.

Rizky también compartió la experiencia más memorable durante la Universidad de UMS, a saber, cuando participó en el servicio comunitario en el pueblo de la aguja.

«El sentimiento de hermandad y cooperación mutua es extraordinario, realmente conectado hasta ahora», recordó Rizky.

Con respecto a la oferta del mercado de valores del decano, Rizky enfatizó su disposición.

«Al principio no había expectativa de obtener una beca. Dios lo quiere, lo tomaré, aunque todavía quería encontrar experiencia laboral primero», dijo.

Decano Diputado I Feb Ums Dr. Offit Nuryulia Praswati, SE, MM, MCA, dijo que el número de posibles graduados esta vez consistía en 168 hombres y 169 mujeres. La distribución incluye 104 personas de programas de estudio de gestión, programas de estudio contable, no menos de 140 personas, 66 programas de investigación para la economía del desarrollo, 13 maestros de gestión, ocho maestros de contabilidad y gestión de doble grado, no menos de seis personas.

Del total, 48 graduados ganaron el título Cumlaude con el mayor número de programas de estudio de gestión.