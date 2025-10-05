De Regent pidió a todos los sppg en kudus que estuvieran equipados con una cámara de CCTV

KUDUS (Antara) – El regente de Kudus Sam’ani Intakoris pidió a todas las unidades de servicios de nutrición (SPPG) en Kudus Regency, Java central, que estuviera equipado con cámaras de vigilancia o CCTV, como un intento de garantizar la seguridad alimentaria y la transparencia de las actividades en cada SPPP.

«Con la cámara CCTV, esto puede ser seguido más tarde por el Gobierno de Regencia, Polres y Kodim. Esta es una forma de supervisión y transparencia con respecto a las actividades de SPPG», dijo mientras lanzaba el lanzamiento suave de SPP de la fundación Berkat Mulia Sentosa en el distrito de Tanjungrejo, el sábado.

Sam’ani agregó que cada programa de trabajo de alimentos sin cocina o SPPG (MBG) también es necesario tener una carta digna de higiene sanitaria (SLHS) como una forma de satisfacción de la higiene alimentaria y los estándares de seguridad alimentaria.

La presencia de SPPG, continuó, es parte de los esfuerzos del gobierno de Kudus Regency para lograr el objetivo de 81 cocinas de Mbg extendidas por toda la región.

Sam’ani enfatizó la importancia de las medidas preventivas, de modo que el kudus evita eventos extraordinarios (KLB) que tienen el potencial de salir de la implementación del programa MBG.

«Ayer tuvimos una reunión con Vorkopimda y agencias relacionadas, en la que discutimos cómo en el regencia de Kudus no hubo brote. Por supuesto, la cooperación y la cooperación clave con todas las partes», dijo.

También enfatizó la importancia de aplicar el procedimiento operativo estándar (SOP) en cada cocina MBG.

«Los resultados de la reunión de ayer se observaron inmediatamente y luego se siguieron. Los SOP deben mostrarse en cada SPPG y deben ser obedecidos», dijo.

Mientras tanto, el representante de la Fundación Berkat Mulia Sentosa Bambang Wheep, quien también es profesor en la Universidad de Diponegoro, ha transferido su dedicación para mantener la calidad de los servicios nutricionales e invitar a todos los interesados ​​a supervisar la implementación del programa.

«Hay tres cosas que deben ser monitoreadas, primero relacionadas con la fuente de mi humano (recursos humanos) que deben ser disciplinados, el segundo es la supervisión cuando la comida se distribuye y el tercero cuando se recibe MBG en las escuelas», dijo.

