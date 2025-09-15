De Regent menciona que las cabezas rojas y blancas en Demak pueden ser un proveedor de material MBG

Demak (Antara) – Regente Van Demak Eisti’anah Motiveerde Het Management Van de Red and White Village Cooperative Ompetaaler Te Zijn, Omdat Alle Dorpen en Kelurahan en Demak al en Juridische Entiteit Zijn, Terwijl Hun Coöperatieve ZakeliJke Activiteiten Kunnen Als Als Als Als Als Als Als Als als. Keukengrasgrasgrasgrasgrasgroene Voedingsprogramma (MBG).

«Anteriormente, el Ministerio Coordinador, y, de hecho, hay una dirección para la cooperativa de Rode y White Village puede ser un proveedor de necesidades de materia prima de alimentos nutritivos (MBG) libres.

Reveló que DeMak tiene un potencial de regencia en la agricultura, para que cada aldea pueda explorar como proveedor de necesidades de cocina MBG o la Unidad de cumplimiento de servicios de nutrición (SPPG).

Los rendimientos de arroz o grano pueden, por ejemplo, ingresar a través de cooperativas para reforzarse entre sí entre agricultores y cooperativas.

En la discusión anterior, dijo, todavía se vio que los esfuerzos de cada cooperativa no deciden sobre el tipo de compañía porque todavía estaban hablando.

Según él, un paso es fortalecer las cooperativas para aumentar el número de membresía. Actualmente, el número de miembros cooperativos de la aldea todavía está optimizado.

Por esta razón, su partido alentó a la comunidad en la regencia de Demak a participar en un miembro de la cooperativa.

Con respecto a la capital, dijo que el gobierno central había indicado que las cooperativas podrían usar los fondos de la aldea como garantizados para pedir prestados bancos incluidos en la Asociación del Banco Estatal (Himbara).

«El capital se ha convertido en un obstáculo, pero ha habido una dirección en que los fondos de la aldea pueden usarse como garantía de préstamos en Himbara», dijo.

Además, el gobierno de Demak Regency también formará un grupo de trabajo (Fuerza de Tarea) para controlar el curso de la cooperativa de la aldea para enfocarla.

Con estos esfuerzos, espera que las cooperativas de la aldea realmente se conviertan en un lugar económico saludable, mejoren el pozo de los ciudadanos y fomenten la creatividad de la empresa de la comunidad.