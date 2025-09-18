De la biología a la fotografía, los no graduados lograron el rendimiento mundial

Purwokerto (Antara) – Detrás del vestido negro que envolvió su cuerpo en la 158a graduación de Jenderal Sedirman University (Unoeled) Purwokerto, Fuad Kamaludin trajo una historia única. Esta facultad de biología graduada en realidad no ganó una fase de rendimiento internacional en el laboratorio, sino a través de una grabación de lentes de cámara.

El viaje de Fuad comenzó mucho antes de que usara un chocolate alma mater típicamente bajo. Cuando sus colegas están jugando o haciendo ejercicio, un adolescente de Kuningan, West Java, encontró otra felicidad. Le gusta tomar fotos, discos y videos editados, aunque solo sea con equipos improvisados.

El interés desarrollado para la pasión cuando estaba en la escuela secundaria. Las cámaras de bolsillo simples son los primeros testigos de cómo Fuad intentó atrapar momentos desde una perspectiva diferente. Lo que solo busca a los demás, en cambio, se puede organizar en un trabajo visual encantador. A partir de esto, la determinación de continuar mejorando la fotografía y las habilidades de video.

Su pasión se volvió más fuerte cuando conocía el mundo digital. Fuad comenzó a subir el trabajo a las redes sociales y experimentó con plataformas como YouTube y Tiktok. La actividad no solo es entretenimiento, sino que también abre oportunidades para ser más amplio al generar ingresos.

El mundo de las competiciones se convirtió en un nuevo espacio para que Fuad probara las habilidades. Participó en varios eventos de fotografía, desde el nivel local hasta el nivel nacional. El coraje de participar en la competencia de rodamientos de frutas: uno por uno, la actuación que ha logrado.

Hasta ahora, se han recopilado un total de 14 títulos de campeonato, con detalles de 12 en niveles nacionales y dos a nivel internacional. De toda la actuación, uno de los más orgullosos cuando alcanzó una posición Segundo número dos En el caso de Fotografía Competencia Internacional de FMI 2022.

La competencia aumentó el tema «Economía en medio de Pandemi», un problema desafiante que debe visualizarse. Debido a sus fotos de lente, Fuad pudo superar las obras de varias universidades conocidas, no solo en Indonesia, sino también en varias universidades de la región de la ASEAN.

Este logro confirmó que su camino como fotógrafo no es solo un pasatiempo, sino un potencial serio que puede liberarlo al escenario mundial.

Pero el viaje no estuvo exento de obstáculos. Al principio, Fuad ni siquiera tenía una cámara DSLR, trípodeo zumbido Como la mayoría de los fotógrafos titulares. Solo confía en el entusiasmo y la creatividad, mientras busca una manera de seguir compitiendo.

En lugar de rendirse, decidió trabajar duro. Al participar en la competencia, producir trabajo y ahorro lento, Fuad finalmente pudo comprar equipos de fotografía de los resultados de sus propios esfuerzos.

Cada nuevo dispositivo que logró haberse sentido como su propio rendimiento. No solo una herramienta, sino un símbolo de consistencia, las oraciones de los padres y la convicción de que las limitaciones no son una razón para dejar de soñar.

Aunque el mundo de la fotografía parece lejos de la ciencia de la biología, el viaje de Fuad no está completamente solo. Sintió un verdadero apoyo del entorno del campus, especialmente los maestros. Las relaciones que originalmente solo se limitaron al académico, se convirtieron gradualmente en lazos morales y motivación.

Los maestros no solo alientan a los estudiantes a sobresalir en el laboratorio, sino que también apoyan el trabajo fuera del aula. En el caso de Fuad, esa apreciación lo hizo aún más seguro para equilibrar las responsabilidades de la universidad con el mundo de la competencia.

Mantener el ritmo entre los horarios de las conferencias, la preparación práctica y competitiva no es fácil. Hay momentos en que debe estar dispuesto a quedarse hasta tarde para completar las ediciones de video, entonces todavía entra en una clase de progreso llena de demandas por la mañana. Pero la presión fue disciplinada, la independencia, así como la proximidad con los educadores que entienden la lucha de sus estudiantes.

Si se remonta a más profundo, hay una razón fuerte que siempre ha sido la energía más importante de Fuad: la familia. El apoyo y las oraciones de los padres se encuentran en cada paso.

Desde el principio, su familia nunca ha forzado una elección. De hecho, ofrecen espacio Fuad para probar cosas nuevas. Cuando se derrumbó en el mundo de la fotografía, el apoyo estaba presente en forma de confianza, oración y entusiasmo para seguir intentándolo, aunque el equipo era limitado.

En lugar de rendirse, buscó una salida. Tomó prestado equipo de amigos, usó dispositivos improvisados ​​y continuó practicando la sensibilidad ocular y el sentimiento artístico. Hasta que finalmente pudiera comprar los resultados de sus propios esfuerzos en diferentes competiciones gracias a la victoria.

Para Fuad, cada título no es solo una victoria personal, sino que también ofrece para sus padres. Quiere hacerlos orgullosos y al mismo tiempo demostrar que el trabajo duro, la oración y la bendición de la familia pueden convertir las limitaciones en fuerza.

La experiencia de Fuad dio un mensaje valioso a otros estudiantes, especialmente aquellos que buscaban identidad. No todos tienen que caminar en la misma pista que el campo. Hay veces, pasión En cambio, lleve a alguien al escenario que nunca antes se había pensado.

Él cree que eres la clave. La evaluación de otros no debe ser una barrera para explorar el potencial. Según él, la juventud es el momento adecuado para recolectar tantas experiencias como sea posible. Cualquiera sea el resultado, esa experiencia será una inversión valiosa para el futuro.

La 158a graduación de Unoeled fue el marcador final de Fuad como estudiante de biología. Al mismo tiempo, sin embargo, también abrió un nuevo capítulo como fotógrafo cuyo trabajo había invadido el escenario internacional.

Van Purwokerto, el campus donde estudió, sus obras fueron excedidas de las fronteras estatales. Esta historia confirma que la creatividad puede crecer en todas partes, incluido un estudiante de biología que es diligente en jugar con una lente de cámara.

Fuad es un retrato de la generación joven indonesia que se atreve a empujar las fronteras. Mostró que el mundo científico no tiene que estar en desacuerdo con el arte, y que el campus puede ser un espacio creciente que hace posible ambos.

La historia implica un mensaje: las oportunidades siempre están abiertas para cualquiera que quiera probarla, no tiene miedo de intentar no dejar de aprender. Con 14 títulos de campeonato que se han llenado, el futuro de Fuad sigue siendo amplio, ya sea como científico, fotógrafo profesional o incluso ambos al mismo tiempo.

En medio de la graduación, la historia de Fuad se convirtió en su propia inspiración. Desde Kuningan hasta Purwokerto, desde la universidad de biología hasta la etapa de fotografía internacional, demostró que los sueños podrían realizarse por el trabajo duro, la oración y el coraje para ser diferentes.

