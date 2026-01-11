Darul Arqam UMS y Ranting Krakitan Klaten están felices juntos

Solo (ANTARA) – Los líderes de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) participaron juntos en un desayuno el sábado en el embalse de Jombor, Klaten, Java Central.

Esta actividad concluyó la Serie Darul Arqam para el Liderazgo de la UMS celebrada en el Salón del Programa Especial Muhammadiyah de MT en colaboración con el liderazgo de la Rama Muhammadiyah (PRM) Krakitan, Bayat, Klaten.

La clausura de Darul Arqam se desarrolló en un ambiente cálido y acogedor. Los líderes de la UMS se mezclaron con administradores y residentes locales de Muhammadiyah, lo que refleja el espíritu de solidaridad entre universidades y departamentos.

El rector de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., dijo que esta actividad brindó una experiencia valiosa a los líderes de la UMS. Evaluó que la solidaridad en Krakitan muestra la fuerza de la cultura organizativa de Muhammadiyah a nivel regional.

«Todo este tiempo hemos estado aquí verdaderamente unidos, cimentados, verdaderamente Una Muhammadiyah. De, por y para el pueblo», dijo Harun.

Explicó que el concepto de One Muhammadiyah no es sólo estructural, sino que también toca valores mentales y espirituales. Según él, One Muhammadiyah contiene el significado de unidad, simplicidad y coherencia en el avance de la organización.

«Disfrutamos mucho de esta reunión en Krakitan porque demuestra que Muhammadiyah realmente lo es», añadió.

Harun espera que la experiencia de Darul Arqam en Ranting Krakitan pueda ser una inspiración para fortalecer la cultura organizacional y la formación de marcos en diferentes regiones. La sinergia entre la UMS y las sucursales de Muhammadiyah se considera importante para continuar fortaleciendo el movimiento de da’wah y educación.

El presidente del Liderazgo Regional de Muhammadiyah (PDM) de Klaten Regency, Iskak Sulistyo, S.Pd.I., M.Pd.I., expresó su gratitud por la implementación de esta actividad. Llamó a Branch Krakitan una de las mejores sucursales de PDM Klaten.

«Estamos agradecidos de haber tenido la conveniencia de permanecer en contacto esta mañana. Hoy estamos llevando a cabo la clausura del Liderazgo Darul Arqam de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta, que se llevó a cabo en una de las mejores sucursales que tenemos, que es la sucursal de Krakitan», dijo Iskak.

Añadió que Branch Krakitan es conocido por su espíritu comunitario y su alta conciencia social. Esto es evidente por la fuerza del movimiento municipal de da’wah, que es capaz de movilizar donaciones a nivel industrial.

Según Iskak, implementar Darul Arqam a nivel de sucursal es una buena práctica que vale la pena emular. Este enfoque se considera eficaz para inculcar directamente valores ideológicos y compromiso organizacional en los líderes.

La actividad de desayuno conjunto en el embalse de Jombor fue una conclusión alentadora para la serie UMS Leadership Darul Arqam. Esta unión afirma el espíritu de amistad y el compromiso compartido para hacer avanzar la Muhammadiyah de manera sostenible.