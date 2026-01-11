Darul Arqam UMS hace crecer el espíritu de las sucursales

Klaten (ANTARA) – La ceremonia de clausura del liderazgo de Darul Arqam de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) tuvo lugar el sábado en el Salón del Programa Especial MTs Muhammadiyah, Liderazgo de la Rama Muhammadiyah (PRM) Krakitan, Bayat, Klaten, Java Central.

Esta actividad reafirma el compromiso de la UMS y Persyarikatan Muhammadiyah de cultivar el espíritu industrial como base del movimiento de cuadros y da’wah.

El presidente del Liderazgo Regional de Muhammadiyah (PDM) de Klaten Regency, Iskak Sulistyo, S.Pd.I., M.Pd.I., declaró que elegir la ubicación de Darul Arqam a nivel de sucursal era una forma de fortalecer la ideología y el compromiso con los pies en la tierra de Muhammadiyah. Según él, las ramitas desempeñan un papel estratégico como principal impulsor de la da’wah comunitaria.

«La sucursal de Cracovia Muhammadiyah merece ser un espacio de aprendizaje para los líderes porque es capaz de movilizar el potencial de la gente de una manera real. Los movimientos de infaq, donaciones y solidaridad social a nivel de sucursal demuestran la vida de la da’wah comunitaria y las congregaciones misioneras», dijo Iskak.

Añadió que el espíritu de ramas como las que crecen en Krakitan debería trasladarse a otras regiones. Se espera que la experiencia de Darul Arqam, líder de la UMS a nivel de base, se convierta en un ejemplo de buenas prácticas para fortalecer la organización Muhammadiyah.

Mientras tanto, el rector de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., enfatizó que la implementación de Darul Arqam en Krakitan refleja el espíritu de One Muhammadiyah, que está unido desde el centro hasta los departamentos. Según él, esta solidaridad muestra el rostro de Muhammadiyah, que tiene los pies en la tierra y se centra en el pueblo.

«El espíritu de la industria contiene los valores del monoteísmo, la simplicidad y la unidad para impulsar la organización. Estos valores son el capital más importante para promover la cultura de una organización islámica progresista en diferentes niveles», señaló.

Según él, el movimiento de formación de cuadros, educación y asociación crecerá de manera sostenible si el ecosistema organizacional a nivel industrial funciona bien. Las sucursales son el punto de partida para fortalecer la calidad de los marcos y las organizaciones benéficas empresariales.

El Canciller de la UMS también alentó a las sucursales y regiones que ya cuentan con un ecosistema organizacional sólido a convertirse en mentoras de otras regiones que aún se están desarrollando. El patrón de aprendizaje mutuo e intercambio de experiencias se considera importante para mantener la continuidad del movimiento Muhammadiyah.

Se cree que la implementación del liderazgo de la UMS Darul Arqam en Krakitan ha proporcionado a los líderes experiencia directa en la comprensión de la dinámica del movimiento en las bases. Este proceso es parte del fortalecimiento de las cualidades de liderazgo orientadas al servicio del pueblo.

Esta actividad también fortalece la sinergia entre UMS, PDM Klaten y Muhammadiyah Branch y Branch Leaders. Esta colaboración es una expresión concreta de esfuerzos conjuntos para promover la organización.

A través de Darul Arqam, el liderazgo de la UMS, se afirmó que el espíritu de las ramitas era la fuerza impulsora de Muhammadiyah. Se espera que el fortalecimiento de los departamentos pueda producir cuadros comprometidos, sólidos y dispuestos a promover la difusión del Islam progresista en la sociedad.