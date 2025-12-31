Danantara asegura que hay refugio suficiente para las víctimas de las inundaciones en Aceh

Banda Aceh (ANTARA) – Danantara Indonesia, junto con BP BUMN, inspeccionó directamente en el campo el progreso de la construcción de refugios temporales (huntara) para las víctimas de las inundaciones en Aceh, para garantizar que todo el proceso se llevara a cabo de acuerdo con los estándares de calidad y los plazos establecidos.

«Este paso es un compromiso real para proporcionar inmediatamente viviendas adecuadas y seguras a los refugiados», dijo el director de operaciones (COO) de Danantara Indonesia, Dony Oskaria, en un comunicado recibido en Banda Aceh el miércoles.

Explicó que Danantara Indonesia, junto con BP BUMN y varias empresas estatales, continuaron acelerando el desarrollo de refugios para los residentes afectados por las inundaciones en Aceh Tamiang.

Dony Oskaria, también director de BP BUMN, participó directamente en la evaluación del progreso del desarrollo en terrenos propiedad de PTPN. Dijo que el proyecto en Aceh Tamiang era parte del principal objetivo de Danantara Indonesia y BUMN de construir un total de 15.000 refugios para los residentes afectados por el desastre de las inundaciones en las regiones de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

Hasta la fecha, se han construido con éxito cientos de refugios gracias a la colaboración de siete empresas estatales de Karya que implementan tecnología de diseño modular. Al utilizar este método, el proceso de trabajo de la unidad se puede llevar a cabo más rápido, garantizando al mismo tiempo la robustez de la estructura del edificio.

