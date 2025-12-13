«Cultural Jagra» es un intento de preservar el arte regional

Temanggung (ANTARA) – En medio del flujo de la cultura moderna, el papel de la generación más joven en la preservación del arte regional es muy importante. Por lo tanto, la Escuela Vocacional Bhumi Phala Parakan, Temanggung Regency, Java Central, organiza un concurso de espectáculos artísticos titulado “Jagra Budaya” o la Preservación de la Cultura.

Heny Taslimah, Supervisor de Escuelas Profesionales, Departamento de Servicios de la Región VIII, Departamento de Educación Provincial de Java Central, en Temanggung, valoró el sábado la implementación de Jagra Budaya III, donde esta actividad se convirtió en un foro para la creatividad de los estudiantes.

«La conciencia de los estudiantes sobre la preservación de la cultura es muy alta porque esta actividad surgió de la iniciativa y la participación activa de los estudiantes. Los niños participan en ella voluntariamente, incluso a sus propias expensas. Esto demuestra un verdadero sentido de propiedad y cuidado», dijo.

Dijo que esta actividad está en línea con el perfil de los egresados ​​de la educación profesional, que enfatiza los valores de ciudadanía, solidaridad y empatía, tal como lo prescribe la política educativa.

«Los movimientos humanitarios, envueltos en arte y cultura como este, tienen la capacidad de tocar el corazón de la gente», afirmó.

La presidenta del Comité del Festival Cultural III, Catra Andika Ramadani, dijo que esta actividad tiene como objetivo no sólo preservar la cultura sino también promover la empatía social.

«Jagra Budaya III es una forma de preservar la cultura. Además, invitamos a todos los miembros de la escuela y a la comunidad a promover la empatía a través del movimiento MIPA de Sumatra», dijo.

Preocupado, el comité también realizó una campaña de donaciones al margen del evento. Los estudiantes caminaron con cajas de donaciones para invitar a los espectadores y residentes de la escuela a participar para ayudar a sus hermanos y hermanas en Sumatra afectados por el desastre.

«De esta manera, los estudiantes aprenden inmediatamente sobre el compromiso social y la empatía», dijo.

Explicó que la cultura Jagra se desarrollará aún más en el futuro con un mayor énfasis en las actividades sociales.

«Temanggung es nuestro laboratorio. Los estudiantes aprenderán a socializar y colaborar con la comunidad artística en Temanggung. Este año hay 21 grupos de arte de diferentes escuelas que también estarán en el escenario, habrá danzas warok, idakep, dolalak y soreng», dijo.