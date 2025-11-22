Culminó la búsqueda de víctimas del deslave de Cilacap

Cilacap (ANTARA) – El gobierno de Cilacap Regency, Java Central, junto con Basarnas, concluyó oficialmente la operación de búsqueda y rescate de las víctimas del deslizamiento de tierra en la aldea de Cibeunying el décimo día después de que las familias de dos víctimas que no habían sido encontradas expresaran su sinceridad y acordaron detener la operación.

“La operación de búsqueda fue declarada cerrada a las 4 de la tarde del sábado (22/11)”, dijo el sábado el regente de Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, en la aldea de Cibeunying, distrito de Majenang, regencia de Cilacap.

Según él, el cierre se produjo después de que las familias de las dos víctimas que no habían sido encontradas expresaran su sinceridad y firmaran una declaración para detener la búsqueda.

Las dos víctimas que no han sido encontradas son Maysarah Salsabila (14) de la familia Parkim en el lugar de trabajo A-1 y Vani Hayati Lanjarsari (12) de la familia Irwanto en el lugar de trabajo B-1.

«La familia se ha rendido. Esta mañana fuimos al (Taller) A-1 para depositar flores y esta tarde hicimos lo mismo en (El Taller) B1 como señal del cierre de actividades», dijo Syamsul.

Dijo que todo el proceso de búsqueda se llevó a cabo según los procedimientos operativos estándar (SOP) para las operaciones SAR, es decir, que el período de búsqueda fue inicialmente de siete días y luego se extendió por tres días, por lo que la operación total duró 10 días.

Durante ese tiempo, dijo, el equipo conjunto SAR desplegó equipo pesado, realizó excavaciones manuales y cartografió intensamente el área del deslizamiento de tierra.

«El equipo conjunto ha hecho todos los máximos esfuerzos. Sin embargo, según los resultados de la evaluación y el diálogo con la familia, nuestras actividades están cerradas hoy», dijo.

En este sentido, expresó sus condolencias a todos los familiares de las víctimas.

Destacó que el gobierno regional ahora está cambiando su enfoque hacia la gestión post-desastre, siendo una de las prioridades acelerar la construcción de refugios temporales (huntara).

Según él, el gobierno de Cilacap Regency junto con la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) han preparado 3,9 hectáreas de terreno para la construcción de unos 240 refugios.

«Nuestro objetivo es iniciar la construcción este mes, inicialmente al menos 50 unidades. Nos aseguraremos de que el proceso avance rápidamente», dijo.

Además, dijo que el refugio fue diseñado como una «casa de crecimiento» que luego estaría en el mismo sitio como una vivienda permanente (huntap).

La construcción de una unidad de refugio se puede completar en aproximadamente una semana, afirmó.

«Si las cosas se aceleran, todo el refugio no durará tres meses. Después de eso, propondremos una vivienda permanente al Ministro de Finanzas a través del BNPB», dijo.

Antes de que se complete la construcción, dijo, el equipo del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos (PVMBG) llevará a cabo una evaluación geológica en el lugar del deslizamiento de tierra en un futuro próximo.

«PVMBG evaluará qué áreas deben ser reubicadas. Estos datos también constituirán la base para emitir un Decreto de Regentes (SK) como requisito administrativo para la construcción de refugios y viviendas permanentes», dijo.

El regente dijo que al menos 16 casas directamente afectadas ya estaban en la lista de prioridades para su reubicación.

Mientras tanto, el jefe de la oficina de Cilacap SAR, Muhammad Abdullah, expresó sus disculpas y agradecimiento a todos los elementos involucrados en la operación de búsqueda.

«Hemos completado el décimo día de operaciones SAR y lo declaramos cerrado. No se han encontrado dos víctimas, una en el lugar A y otra en el lugar B», dijo como Coordinador de la Misión SAR (SMC).

Además de involucrar al personal de Basarnas de la oficina de la RAE de Cilacap, dijo, la operación de búsqueda de víctimas del deslizamiento de tierra contó con el apoyo de la oficina de la RAE de Semarang, la oficina de la RAE de Yogyakarta y la oficina de la RAE de Bandung.

«También expresamos nuestra gratitud a todos los elementos del TNI, la Policía, los voluntarios, el gobierno local y otros potenciales SAR que trabajaron duro durante la operación», dijo Abdullah.

El desastre del deslizamiento de tierra ocurrió el jueves pasado (13/11) alrededor de las 7 p.m. WIB y enterró varias casas de residentes en Tarukahan Hamlet y Cibuyut Hamlet, Cibeunying Village, Majenang District, Cilacap.

Según los informes iniciales posteriores al incidente, el número de residentes afectados por el deslizamiento de tierra fue de 46 personas, de los cuales 23 supervivientes, dos víctimas fallecidas y 21 personas que estaban siendo buscadas.

Hasta el final de la búsqueda de diez días, el sábado (22/11), el número de víctimas mortales en el desastre del deslizamiento de tierra en la aldea de Cibeunying era de 21 personas, mientras que las otras dos aún no habían sido encontradas.